Belgen scoren grote deal met farmareus Celgene

Het Brusselse Ovizio surft met zijn hichtechmicroscopen mee op het toenemende succes van gen-, cel- en immunotherapie in de geneeskunde.

Met Celgene haalt Ovizio een enorme klepper binnen als klant. Dat Bristol-Myers Squibb begin dit jaar 65 miljard euro op tafel legde voor het Amerikaanse biotechbedrijf, zegt voldoende over de liga waarin Celgene speelt.

Celgene nam vorig jaar Juno Therapeutics over en is daardoor een van de gangmakers in de wereld van CAR-T-celtherapie. Dat is een ontluikend domein in de kankergeneeskunde. Daarbij worden immuuncellen van een patiënt in het labo aangepast en opgekweekt om vervolgens na injectie de kankercellen één voor één te doden.

'Celgene is niet onze eerste klant, maar het is wel de eerste grote naam die we publiek mogen maken. Dit is een mooie referentie', zegt Jan Van Hauwermeiren, business developer bij Ovizio. Over de waarde van het contract mag hij niet veel kwijt. 'Maar het is geen klein contract', klinkt het.

Pompen

Ovizio ontwikkelt speciale microscopen en bijbehorende apparatuur om de kweek van cellen constant te monitoren. Cellen worden uit een bioreactor opgepompt, stromen door de microscoop en daarna terug naar het kweekbad. Met behulp van artificiële intelligentie brengt Ovizio de cellen niet enkel in beeld, maar telt ze ook, en volgt de groei en de morfologie ervan op de voet. Ovizio brengt in kaart wanneer de cellen klaar zijn om 'geoogst' en geïnjecteerd te worden bij de patiënt. 'Die monitoring doen we automatisch, terwijl dat tot op heden vooral via manuele staalnames gebeurt', klinkt het.

Ovizio verwacht verder te groeien in de markt voor gen- en celtherapie. Momenteel zijn er nog maar twee CAR-T-behandelingen in de markt, maar er lopen wel honderden klinische studies. Ook gentherapie is in opmars, getuige de groeiende interesse van big pharma. Zo kocht Roche eerder dit jaar Spark Therapeutics voor 4 miljard euro. Daarmee haalde het een product in huis om een erfelijke vorm van blindheid in één keer te genezen.