Belgen slikken nog altijd te veel antibiotica

België is de zevende grootste verbruiker van antibiotica in de wereld. Wordt er enkel naar de westerse landen gekeken, dan is ons land zelfs de derde. Dit blijkt uit de grootste studie die ooit naar antibioticagebruik gevoerd is.

Begin deze week raakte bekend dat jonge artsen steeds minder antibiotica voorschrijven. Dat klopt, maar uiteindelijk slikken de Belgen nog altijd te veel antibiotica. Dat blijkt uit een studie die werd gepubliceerd door het Amerikaanse Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

België scoort bijzonder slecht. Van 2000 tot 2007 daalde het gebruik van antibiotica in ons land nochtans met 30 procent, maar die trend is plots gestopt. Herman Goossens professor Universiteit Antwerpen

Het onderzoek, het grootste ooit naar het gebruik van antibiotica, nam twee jaar tijd in beslag. Naast een reeks wetenschappelijke organisaties en de universiteit van Princeto, nam ook de Universiteit Antwerpen er aan deel.

Professor Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen: 'België scoort bijzonder slecht. De reden is dat in de jaren 60 tot 80 artsen werden aangemoedigd om antibiotica voor te schrijven. Die generatie heeft intussen wel inspanningen gedaan, maar die zijn onvoldoende. Van 2000 tot 2007 daalde het gebruik van antibiotica in ons land met 30 procent, maar plots is die trend gestopt.'

39% Antibiotica Het onderzoek van de Universiteit Antwerpen gebeurde in 76 landen. Uit de cijfers blijkt dat het antibioticagebruik wereldwijd met 39 procent is toegenomen tussen 2000 en 2015.

België zit aan 35,5 DDD's per 1.000 inwoners. DDD's zijn de gedefinieerde dagelijkse dosissen. Dat cijfer houdt rekening met het aantal voorschriften en ook met de dosis die wordt genomen. 'België doet het in beide slecht. De artsen schrijven te veel antibiotica voor én ook de dagelijkse dosis is te hoog. Een klassiek voorbeeld is Augmentin. In België is de dosis meestal 1 gram, drie keer per dag. Wel, in het Verenigd Koninkrijk beperken artsen zich tot de helft, of 500 mg, drie keer per dag', zegt professor Goossens.

Enkele vergelijkingen in Europa: de nummer een, Spanje, zit op 39,7 DDD's. Een schoolvoorbeeld is dan weer Nederland, met slechts 11,1 DDD's.

Ziekenhuisbacterie

De overheid investeerde de voorbije jaren nochtans massaal in campagnes om Belgen attent te maken op de gevaren van te veel antibiotica. Overdreven gebruik leidt tot het opduiken van bacteriën die resistent zijn aan deze geneesmiddelen. In ons land zijn dat vooral ziekenhuisbacteriën.

De vraag is wat er dan moet gebeuren om opnieuw tot een kentering te komen. Goossens: 'De sleutel ligt bij de arts. Er zijn voorbeelden in het buitenland, zoals in Frankrijk, waar artsen die minder voorschrijven, meer verdienen. Dat werkt natuurlijk. Omgekeerd zijn er ook landen die hun artsen sanctioneren en zelf laten opdraaien voor de kosten van antibiotica als ze een bepaalde grens overschrijden. Ik ben ervan overtuigd dat als België die aanpak invoert, we binnen een jaar van het probleem af zijn.'

Resistentie