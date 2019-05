Belgen sporen alzheimer op met oogscan

Wetenschappers van VITO en de KU Leuven onderzoeken of alzheimer via een oogscan opgespoord kan worden voor de eerste symptomen opduiken.

VITO heeft 100.000 euro Europees geld gekregen voor het project. De partners zijn de afdelingen oogheelkunde en neurologie van het universitair ziekenhuis Leuven.

Een van de indicatoren van alzheimer is de opstapeling van het eiwit amyloïd beta in de hersenen. Die zouden daardoor beetje bij beetje aangetast worden, waardoor patiënten geheugenverlies lijden, oriëntatieproblemen hebben en moeite hebben om de juiste woorden te vinden. Uit eerder onderzoek op muizen en overleden alzheimerpatiënten is gebleken dat dat specifieke eiwit ook terug te vinden is op het netvlies.

Vroege diagnose

Kunnen we dat eiwit op een eenvoudige manier via het oog detecteren, nog voor de eerste symptomen van de ziekte zichtbaar zijn? Dat is de hamvraag van het project. Een vroege diagnose is cruciaal om de ziekte beter te leren begrijpen en om medicijnen te ontwikkelen die vat krijgen op de ziekte.

Amyloïd beta detecteren bij overleden patiënten is geen probleem, maar hoe pak je dat aan bij levenden? Je kan niet zomaar het netvlies dissecteren? Onderzoekers kwamen op de proppen met hyperspectrale camera's om de klus te klaren. Die kijken door de pupil en delen het lichtspectrum op in tientallen golflengten waardoor ze een zeer gedetailleerd profiel van het netvlies maken.

De bedoeling is in de beelden van het netvlies specifieke patronen te vinden en software te schrijven die patiënten van gezonde mensen kan onderscheiden. Jan Theunis VITO

'We gaan de beelden vergelijken van zieke en gezonde dieren en mensen', zegt Jan Theunis, projectleider bij VITO. De bedoeling is specifieke patronen te vinden en software te schrijven die patiënten van gezonde mensen kan onderscheiden.

Of daar dringend nood aan is? 'Ja', klinkt het. Nu kunnen we amyloïd beta enkel zien met hersenscans of ruggenmergpuncties. Het eerste is duur, het tweede invasief. Beide zijn weinig comfortabel. 'Ze zijn niet geschikt om op grote schaal in te zetten', zegt Theunis.

Probleem

En dat is een probleem. Theunis: 'Farmabedrijven hebben veel geïnvesteerd in onderzoek, maar dat heeft nog steeds geen medicijnen opgeleverd. Alle klinische proeven zijn tot op heden mislukt. Die werkten met patiënten met wie de symptomen al duidelijk waren. Dat betekent dat de ziekte mogelijk al 10 of misschien 20 jaar aan het evolueren was. We moeten patiënten veel vroeger proberen te behandelen, maar er is nog geen geschikte manier om te screenen en patiënten in een vroeg stadium uit te pikken.'

In het oog zit potentieel veel meer informatie over onze gezondheid dan we vermoeden.

In eerste instantie zou zo'n oogscan door farmabedrijven ingezet worden om patiënten te selecteren, met later een uitbreiding naar de huis- en oogarts. Tegelijkertijd zijn farma- en biotechbedrijven - zoals het Gentse ADx Neurosciences - op zoek naar systemen om vroege signalen van alzheimer op te vangen in bloedstalen.