'België begint op 5 januari te vaccineren'

Als de EU het licht op groen zet voor een coronavaccin zal ons land op 5 januari kunnen beginnen met vaccineren, aldus premier Alexander De Croo. Bedoeling is om dat plan vandaag verder te bespreken.

'De vaccinatiestrategie wordt de komende dagen beslist en gecommuniceerd', zegt De Croo. 'Het is belangrijk dat dat goed zit. Ons land zal klaar zijn als de vaccins goedgekeurd en geleverd zijn. 11 miljoen Belgen vaccineren zal tijd kosten, we zullen met prioritaire groepen werken. We zijn afhankelijk van de snelheid van productie van vaccins.'