België houdt Tigenix-medicijn tegen

Heeft het Japanse Takeda met Tigenix een kat in een zak gekocht? Na het VK beslist nu ook België het Tigenix-medicijn Alofisel (nog) niet terug te betalen. Takeda creëert wel 100 nieuwe jobs in Henegouwen.

Precies een jaar geleden was het groot feest bij het biotechbedrijf Tigenix omdat het Europees geneesmiddelenagentschap groen licht had gegeven voor de verkoop van zijn stamceltherapie Alofisel.

Niet veel later juichten de Tigenix-aandeelhouders nogmaals toen het Japanse farmabedrijf Takeda aan de deur stond met een overnamebod van 520 miljoen euro.

De Japanners rekenden zich al rijk met Alofisel, dat volgens analisten op zijn piek in Europa alleen al 200 tot 300 miljoen euro omzet per jaar zou halen. In de VS zou daar minstens zo veel bijkomen. Nu blijkt dat het mogelijk allemaal niet zo’n vaart zal lopen.

In Duitsland wordt Alofisel intussen verkocht, maar in andere landen botst Takeda op een muur. De NHS, de Britse gezondheidsdienst, wees de terugbetaling van Alofisel eerder al af en België is dat ook van plan.

De verhouding tussen de kosten en de onzekere therapeutische waarde is onaanvaardbaar. Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) oordeelt dat een contract over de terugbetaling van Alofisel ‘afgeraden’ is. ‘De verhouding tussen de kosten voor de verzekering en de (onzekere) therapeutische waarde is onaanvaardbaar’, luidt het niet mis te verstane besluit. Zonder terugbetaling heeft de peperdure behandeling in ons land geen schijn van kans.

63.000 euro per patiënt

Takeda stelde in een eerste aanvraag een prijs voor van meer dan 63.000 euro per patiënt. Dat zou tijdens de eerste drie jaar neerkomen op een kostprijs van meer dan 20 miljoen euro voor de ziekteverzekering, rekening houdend met een groeiend aantal behandelde patiënten. In een tweede voorstel deed Takeda enkele toegevingen waardoor de impact 7,5 miljoen euro lager zou liggen. Maar ook dat voorstel werd van tafel geveegd.

De CTG is allerminst onder de indruk van de resultaten van een uitgebreide patiëntenstudie waarmee Tigenix twee jaar geleden uitpakte. Zowat de helft van de patiënten die Alofisel kregen, bleek na behandeling genezen, maar de CTG ligt dwars omdat het verschil met de placebogroep te klein was.

‘De resultaten tonen een klein effect en de kwaliteit van de bewijzen is laag. Een bevestigende studie is nodig’, klinkt het. ‘De resultaten van een lopend aanvullend onderzoek zullen in 2022 beschikbaar zijn.’

'Frustrerend'

Is het sop de kool wel waard? Zijn extra studies niet overdreven duur, als je weet dat de Belgische markt al bij al weinig omzet zal opleveren? ‘We zoeken een oplossing. We geloven in ons product dat een waarde heeft voor patiënten’, zegt Laurent Henaux, de nieuwe topman van Takeda België. ‘We hebben discussies gevoerd en het dossier is vertraagd. Elk land volgt een andere procedure. België stelt zich vaak veeleisender op dan andere landen. Dat is wat frustrerend.’

Elk land volgt een andere procedure. België stelt zich vaak veeleisender op dan andere landen. Dat is wat frustrerend. Laurent Henayx Topman Takeda België

Alofisel is een stamcelbehandeling voor anale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. Tigenix ontwikkelde de therapie op basis van liposuctievet van gezonde vrouwen. Het bedrijf isoleert er stamcellen uit, manipuleert ze en kweekt ze op om ze vervolgens in te spuiten bij patiënten. Tigenix werkte met diezelfde technologie aan behandelingen voor andere ziektes. Die activiteiten zijn allemaal verhuisd naar Spanje. Van de Belgische wortels is niets meer te merken sinds Tigenix van de Brusselse beurs is verdwenen.

Tigenix-aandeelhouders mogen zich gelukkig prijzen met het overnamebod van Takeda. Door het slechte nieuws in het Verenigd Koninkrijk en België zou Tigenix vermoedelijk afgestraft geweest zijn op de beurs. En dat zou niet de eerste keer zijn. De biotech’er ontwikkelde eerder al ChondroCelect - een manier om kraakbeenletsels in de knie te herstellen - maar dat werd een commerciële flop.