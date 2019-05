België in Europese top voor testen van geneesmiddelen

In ons land worden 1.500 testen op nieuwe geneesmiddelen uitgevoerd. België staat op de tweede plaats in Europa wat klinische proeven betreft, na Denemarken.

In 2018 zijn in België 543 aanvragen ingediend voor de opstart van klinische studies. Dat is 9 procent meer dan een jaar eerder. België heeft een uitstekende reputatie voor klinische proeven, of testen die gebeuren om een geneesmiddel te kunnen ontwikkelen.

80 procent van de klinische testen gebeurt door farmaceutische bedrijven, die in 2017 ruim 3,5 miljard euro investeerden in onderzoek en ontwikkeling. De overige 20 procent wordt door wetenschappers in de academische wereld gedaan.

Fase 1

Volgens een studie van de consultant Deloitte prijkt België op de tweede plaats in Europa, na Denemarken, wat het aantal klinische studies per inwoner betreft. Ons land staat vooral sterk in pril onderzoek, of fase 1-studies, waar de veiligheid en de werking van een geneesmiddel wordt getest op een kleine groep patiënten of gezonde mensen.

1 op 3 Kanker Een op de drie klinische testen die in ons land gebeuren is onderzoek naar kanker.

Een op de drie klinische testen die in België gebeuren gaan over kanker. Op de tweede plaats volgen ziekten van het centraal zenuwsysteem (7,2 procent), zoals MS, de ziekte van Alzheimer of epilepsie, gevolgd door virale ziekten (6,2 procent).