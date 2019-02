België krijgt superscanner om hersenen in beeld te brengen

De Universiteit van Luik heeft als eerste in de Benelux een nieuwe MRI-scanner met ultrahoge resolutie om zeer nauwkeurig beelden van het lichaam te maken, dankzij een bijzonder sterke magneet van 20 ton. De universiteit zal de scanner gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar hersenziektes, zoals alzheimer.

Siemens Healthineers leverde vorige week een supermagneet van 20 ton aan de Universiteit van Luik. De magneet maakt het mogelijk een magnetisch veld te creëren dat 140.000 keer sterker is dan dat van de Aarde. De magneet maakt deel uit van een Magnetom Terra MRI-scanner, met een kracht van 7 tesla.

Met MRI, of magnetic resonance imaging, kunnen beelden worden gemaakt van de binnenkant van het lichaam. Een MRI-scanner werkt met magneetvelden en radiogolven, en niet met röntgenstralen. Hoe sterker het magnetisch veld, hoe nauwkeuriger de beelden zijn. Klassieke MRI-scanners hebben een kracht van 1,5 of 3 tesla. Of minder dan de helft dus dan de machine die de Universiteit van Luik nu heeft.

Alzheimer

De Universiteit van Luik zal het toestel gebruiken om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de hersenen. Met de beelden in ultrahoge resolutie hopen de wetenschappers meer te weten te komen over hersenziekten zoals alzheimer, epilepsie, schizofrenie of ook multiple sclerose. De beelden van de MRI-scan maken het mogelijk veel kleinere structuren en zenuwcellen te bestuderen.

Het onderzoeksteam van de Luikse universiteit zal zich toespitsen op het zogeheten functionele MRI. 'Bij functionele MRI wordt de activiteit in specifieke delen van de hersenen gemeten bij het uitvoeren van een bepaalde lichaamsbeweging, het kijken naar een bepaald object of beeld of zelfs bij een gedachte. Dankzij de ultrahoge veldsterkte van de Magnetom Terra kan het team deze hersenactiviteit nog nauwkeuriger gaan meten en visualiseren', zegt Annemie Steegmans van Siemens Healthineers.

De superscanner zal over een maand operationeel zijn. Het is de eerste van dit type in de Benelux. In de rest van Europa zijn er nog maar zeven. De universiteit moest een nieuw gebouw neerzetten, om het toestel een onderdak te kunnen geven. Hoeveel werd geïnvesteerd, wordt niet vrijgegeven.

Siemens Healthineers liet de Magnetom al goedkeuren door de medische toezichthouders in Europa en de Verenigde Staten voor onderzoek naar de hersenen en de knie.