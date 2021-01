België levert nieuwe munitie in strijd tegen alzheimer

Een internationaal team onder leiding van neurowetenschapper Patrik Verstreken slaagde er bij muizen in de effecten om te keren van een eiwit betrokken bij de ziekte van Alzheimer. 'We ontwikkelen al medicatie.'

Veel hersenaandoeningen gaan gepaard met schadelijke eiwitophopingen in de zenuwcellen van ons brein. Ophopingen waarbij het tau-eiwit is samengeklit, werden al bij zo’n twintig hersenaandoeningen teruggevonden, waaronder de ziekte van Alzheimer. De hoeveelheid en de verspreiding van die ophopingen zijn een belangrijke graadmeter voor de ernst van de dementiesymptomen.

Hoe dat tau-eiwit tot geheugenproblemen leidt, is nog niet helemaal duidelijk, zegt professor en neurowetenschapper Patrik Verstreken (Vlaams Instituut voor Biotechnologie - KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek).

‘Nog voor op grote schaal eiwitophopingen terug te vinden zijn in de hersenen, zijn er al tekenen van ontsteking en geraken de verbindingen - en dus de communicatie - tussen de zenuwcellen verbroken.’

Verstreken en zijn team bestuderen hoe zenuwcellen communiceren en waar dat misloopt bij hersenziekten. Samen met collega’s van het nationale dementie-onderzoeksinstituut in het Verenigd Koninkrijk wilden ze begrijpen hoe de verschillende aspecten van het ziekteproces evolueren naar geheugenproblemen.

Colruyt steekt extra geld in alzheimeronderzoek Ook het Leuvense biotechbedrijf Remynd kwam donderdag met nieuws over de zoektocht naar medicijnen tegen alzheimer en diabetes. Het haalt 12 miljoen euro extra kapitaal op, onder meer bij de familie Colruyt. De spin-off van de KU Leuven, zette een medicijn op punt om de ziekte van Alzheimer te bestrijden. Muizenproeven leverden veelbelovende resultaten op. Onlangs startte het proeven op bij mensen. Eerst bij gezonde vrijwilligers en dan bij patiënten.

Eiwit uitschakelen

De onderzoekers, die hun bevindingen publiceerden in het toonaangevende tijdschrift Neuron, richtten hun blik daarvoor op een ander eiwit: Synaptogyrin-3. Tau en Synaptogyrin-3 interageren ter hoogte van de zenuwuiteinden, wat het eiwit erg interessant maakt, zegt Pabo Largo-Barrientos, onderzoeker in het Verstreken-lab.

‘Synaptogyrin-3 is alleen terug te vinden aan de zenuwuiteinden, en dus - zo redeneerden we - als we dat eiwit uitschakelen, kunnen we meteen ook tau uitschakelen, precies en alleen op die plaatsen in de zenuwcellen.'

Door in muizen voor tau diens partner in crime Synaptogyrin-3 uit te schakelen, slaagden Largo-Barrientos en zijn collega’s erin te voorkomen dat de verbindingen tussen de zenuwcellen verbroken werden. ‘Het werkgeheugen van de muizen, dat door tau achteruitgaat, bleef intact toen we Synaptogyrin-3 uitschakelden', zegt Largo-Barrientos.

Zelf medicatie ontwikkelen

‘Het is de eerste keer dat we erin slagen de effecten van tau om te keren door in te grijpen ter hoogte van de zenuwuiteinden', zegt Verstreken over het belang van het basisonderzoek.

De beloftevolle resultaten bij muizen zijn een belangrijke eerste stap in het verkennen van deze nieuwe piste in de zoektocht naar betere geneesmiddelen.

'In een volgende stap ontwikkelen we manieren om via medicatie de hoeveelheid Synaptogyrin-3 te reduceren', zegt Verstreken.

'We ontwikkelen al medicatie op basis van technologie die al bij gentherapie wordt gebruikt. Het gaat om stukjes DNA-moleculen die moeten voorkomen dat het eiwit Synaptogyrin-3 tot uiting komt.'

‘We ontwikkelen al medicatie op basis van technologie die al bij gentherapie wordt gebruikt. Het gaat om stukjes DNA-moleculen die moeten voorkomen dat het eiwit Synaptogyrin-3 tot uiting komt.’

Vestreken kreeg geld van het VIB, de Europese Commissie en de Amerikaanse non-profitorganisatie Alzheimer’s Association. ‘We zijn constant op zoek naar middelen, maar zullen er wel geraken. We zien veel interesse van durfkapitalisten. Al zal het nog jaren duren voordat we aan klinische testen op mensen kunnen beginnen, omdat we nog op laboniveau zitten en testen in proefbuisjes.’

Aartsmoeilijk pad

Makkelijk wordt het niet, want het pad naar alzheimermedicatie is klassiek bezaaid met wolfijzers en schietgeweren. Getuige daarvan de vele farmabedrijven die hun tanden stukbijten op de ziekte, ondanks de vele miljarden aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling.