België mag rekenen op Oxford-vaccin

Nu de Europese commissie een coronavaccindeal overneemt van vier grote lidstaten, is ook ons land verzekerd van toegang tot een frontrunner van de universiteit van Oxford.

Nederland, Italië, Duitsland en Frankrijk kochten voor de zomer samen al 300 miljoen doses, met een optie van 100 miljoen extra doses. Na overleg met de Europese Commissie is besloten het geweer van schouder te veranderen. De bedoeling was dat de Europese Commissie het definitieve contract zou afsluiten voor alle 27 EU-lidstaten, zoals De Tijd op 24 juli schreef. De toen aangekondigde deal is nu definitief afgeklopt, meldt de Europese Commissie in een officieel persbericht. Het is de bedoeling dat de vaccins worden verdeeld onder de EU-bevolking, maar ook onder andere Europese landen en armere landen elders in de wereld.

Eerste grot deal

Het gaat om de eerste grote deal van de EU met een potentiële vaccinproducent. Het Oxford-vaccin - dat geproduceerd zal worden door de Brits-Zweedse farmareus AstraZeneca - is een van de meest gegeerde vaccins in de mondiale vaccinrace. Die leidt tot een geopolitieke biedstrijd tussen machtsblokken en landen.

De deals zijn 'advanced purchase agreements'. Daarbij neemt de Commissie een deel van de ontwikkelingskosten op zich in ruil voor een voorkooprecht op een vooraf bepaald aantal dosissen. Dat is een klassieker als het om vaccindeals gaat.

De Europese Commissie voert ook vergevorderde gesprekken met de farmabedrijven Sanofi-GlaxoSmithKline (GSK) en Johnson&Johnson. Het dagelijks bestuur van de EU is nog in gesprek met andere fabrikanten. 'We werken voort om meer kandidaten toe te voegen aan een ruime EU-vaccin-portfolio', zegt Europees Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides.

We werken verder om meer kandidaten toe te voegen aan een ruime EU-vaccin-portfolio. Stella Kyriakides Europees Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid

Door de deal tussen de Commissie en AstraZeneca zit België plots mee in de dans voor een van de meest beloftevolle vaccins. Er was kritiek toen de vier lidstaten een deal sloten en België daarbuiten bleef. Maar minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) koos er van bij de start voor het Belgische wagonnetje aan de Europese trein te koppelen. 'Europese samenwerking is de beste garantie op maximaal resultaat voor België, omdat we als klein land het eerste slachtoffer worden van een open biedstrijd tussen Europese landen over vaccins', aldus het kabinet-De Block in juli.

'We hebben ook een Europees akkoord ondertekend over een verbod op parallelle onderhandelingen. Zo'n verbod betekent niet dat contacten onderhouden niet mag. Met België onderhouden we directe contacten met heel wat bedrijven. De internationale aantrekkingskracht van ons land als vaccinland speelt daar een belangrijke rol bij.'

Spuitje

Het is niet zo dat elke Belg meteen een spuitje krijgt zodra het vaccin beschikbaar wordt. Er zijn veel vaccins nodig om 7 miljard mensen in te enten. Bovendien ligt de prioriteit bij zorgwerkers, ouderen en de grootste risicogroepen.