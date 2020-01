België vraagt Novartis lotingsysteem te herzien

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en haar collega's uit Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland uiten donderdag in een gemeenschappelijke verklaring 'sterke bedenkingen' bij de plannen van Novartis om het dure medicijn Zolgensma via loting gratis aan honderd jonge kindjes toe te dienen.

'Het lot van een patiënt laten afhangen van een loterij is mensonwaardig en blind voor de morele waarden', luidt het in de verklaring van de ministers, die Novartis oproepen om zijn systeem te herzien.

Zolgensma is een eenmalig toe te dienen gentherapie voor de behandeling van de spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA), waarmee een fout in het erfelijk materiaal gecorrigeerd wordt. Het middel kost 1,9 miljoen euro en wordt bij ons nog niet terugbetaald omdat het hier officieel nog niet op de markt is.

Het raakte in België bekend door de sms-actie voor baby Pia. De Zwitserse farmareus Novartis kondigde eind december aan begin dit jaar een programma op te starten om andere zieke baby's te helpen in landen waar Zolgensma nog niet terugbetaald wordt, in casu overal behalve in de Verenigde Staten. Het medicijn zou gratis worden toegediend aan honderd baby's onder de twee jaar via een loting.

Systeem herzien

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) uit nu met de ministers van vier andere Europese landen haar bezorgdheid. 'De grote onzekerheid en het gebrek aan transparantie van de aanpak zijn totaal onaanvaardbaar. Het bewijst een gebrek aan oprechte betrokkenheid bij de patiënten. Het zorgt enkel voor nog meer leed bij de betrokken families. Ze krijgen immers valse hoop', luidt het.

De Europese ministers lanceren een oproep aan het adres van Novartis en AveXis, het Amerikaanse gentherapiebedrijf dat door het Zwitserse farmabedrijf is overgenomen, waardoor het Zolgensma in handen kreeg, om het systeem te herzien in afwachting van de marktvergunning van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Ze dringen aan op objectieve, medische criteria voor de vroegtijdige toegang van patiënten tot medicijnen als Zolgensma.