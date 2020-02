Belgisch antisnurkbedrijf haalt 25 miljoen euro op

Twee miljardenbedrijven - Resmed en Cochlear - injecteren vers kapitaal in het Waalse Nyxoah, dat een implantaat ontwikkelde om gesnurk en slaapapneu te bestrijden.

Het Amerikaanse Resmed duikt bij de kapitaalronde op als nieuwe investeerder. Resmed is een gigant met 7.500 werknemers en een beurswaarde van zowat 25 miljard dollar. Het legt zich toe op medische toestellen om ademhalingsstoornissen aan te pakken, en in het bijzonder slaapapneu, dat ook de specialiteit is van Nyxoah.

Bij slaapapneu doet een verslapping van de tongspieren de luchtweg dichtklappen. Het gevolg is een ademstilstand van enkele seconden, luid gesnurk en een onderbreking van de nachtrust. In de ergste gevallen gebeurt het tientallen keer per uur. De gevolgen zijn ingrijpend: oververmoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn.

Chips en maskers

Nyxoah stelde de voorbije tien jaar een implanteerbaar apparaatje, een soort minichip, op punt dat de rust in miljoenen slaapkamers moet doen terugbrengen. De patiënt kleeft voor het slapengaan een patch onder de kin op de huid. Die patch activeert het implantaat. Dat stimuleert op zijn beurt de tongspieren waardoor die niet verslapt en de luchtweg vrij blijft.

De technologie is een alternatief voor zuurstofmaskers die nu de standaard zijn voor apneulijders en waarin de nieuwe aandeelhouder Resmed de wereldleider is. Maar die maskers zijn weinig comfortabel, waardoor veel patiënten ze na enige tijd al aan de kant leggen.

Nyxoah kreeg vorig jaar goedkeuring om het toestel in Europa te lanceren. Nederland en Duitsland zijn de eerste landen die Nyxoah wil veroveren. De verse centen zullen deels daarvoor ingezet worden. De rest dient om patiëntenstudies in de VS te financieren.

Solvay

Behalve Resmed legt ook Cochlear - de marktleider in hoorapparaten - opnieuw geld op tafel, net als oprichter Robert Taub en 'enkele andere bestaande aandeelhouders'.

De bestaande aandeelhouders zijn onder andere de Waalse overheid, de zakenman Bernard Jolly, ex-BASF-topman Jürgen Hambrecht, een telg uit de Solvay-familie, het Nederlandse durfkapitaalfonds Gilde Healthcare en het Waalse fonds Novallia.