Belgisch antisnurkbedrijf trekt volgende maand naar de beurs

Nyxoah, dat in 2009 is opgericht, genereerde sinds maart zijn eerste, bescheiden omzet van 100.000 euro in Duitsland, waar de terugbetaling van zijn neurostimulatietherapie al is geregeld. In andere landen lopen de onderhandelingen. ‘Onze omzetgroei gaat hand in hand met de terugbetaling in Europese landen’, zegt Olivier Taelman, de CEO van Nyxoah.