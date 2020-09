Belgisch biotechbedrijf pioniert met radioactieve kankermedicijnen

Het Brusselse biotechbedrijf Precirix gaat komende maand een eerste kankerpatiënt behandelen met een geneesmiddel waarbij een radioactieve lading via een ‘taxi’ tot in de tumor wordt gebracht.

Twee jaar geleden stond Precirix in de schijnwerpers door een kapitaalinjectie van 37 miljoen euro. Dat een jong bedrijf zo’n bedrag wist te verzamelen was groot nieuws in de biotechwereld en een signaal dat de technologie een grote impact zou kunnen hebben in de wereld van oncologie.

De investeringsmaatschappijen Gimv en V-Bio waren de grote trekker van de kapitaaltransactie en werden gevolgd door onder meer Novo Seeds, de durfkapitaaltak van de Scandinavische farmareus Novo Nordisk. Sindsdien dikte het personeelsaantal aan tot 25. ‘Het is snel gegaan’, zegt topvrouw Ruth Devenyns. ‘En we zijn nog volop aan het aanwerven.’

70 Patiëntenstudie Precirix gaat in een Amerikaanse studie 70 patiënten met een vergevorderde borst- of maagkanker met zijn geneesmiddel behandelen .

Precirix heeft nu van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA groen licht gekregen om in de VS een studie met ruim 70 kankerpatiënten op te zetten. De studie begint in oktober en zal enkele jaren duren. ‘We gebruiken een nieuwe technologie, dus ik kan u verzekeren dat het niet eenvoudig was de FDA te overtuigen’, zegt Devenyns.

Kamelen

De oorspronkelijke naam van Precirix - Camel IDS - verwees naar de antistoffen van kameelachtigen die het inzet. Eerder bouwden onder meer Ablynx en Argenx hun succes op de specifieke kenmerken van lama-antilichamen. Ablynx is intussen voor 4 miljard euro verkocht en Argenx heeft een beurswaarde van ruim 7 miljard euro.

‘Die kamelen zijn een leuk fait divers, maar je kan er niet altijd naar blijven verwijzen’, zegt Devenyns over de naamsverandering. ‘Bovendien is Camel ook een sigarettenmerk en dat ligt toch wat moeilijk in de wereld van oncologie.’

Taxi met radioactief materiaal

Voor Precirix zijn de kamelenantilichamen niet meer dan een startpunt. ‘Die antilichamen zijn niet het medicijn zelf, maar we koppelen er een radioactieve lading aan vast. Het antilichaam zoekt kankercellen op en hecht zich eraan vast. Het doet dienst als taxi, die de radioactieve lading aflevert op de plaats waar ze cellen moet vernietigen. In plaats van kanker van buitenaf te bestralen, doen we dat nu van binnenuit. Dat is veel efficiënter.’

We bieden patiënten nieuwe hoop op overleven. Ruth Devenyns CEO Precirix

Precirix mikt in de studie in eerste instantie op patiënten met een heel specifiek type van borst- en maagkanker die in een vergevorderd stadium zitten en min of meer uitbehandeld zijn. ‘Er bestaan al medicijnen, maar na verloop van tijd treedt resistentie op en hervallen de patiënten met uitzaaiingen, soms tot in de hersenen. Wij bieden een nieuwe benadering en nieuwe hoop op overleven’, zegt Devenyns.

Devenyns maakte eerst carrière in de wereld van het durfkapitaal, bij onder meer KBC Private Equity en als adviseur bij Korys, het vehikel van de familie Colruyt. Bij het Waalse biotechbedrijf Ogeda was ze vervolgens financieel directeur toen het voor honderden miljoenen euro's werd verkocht.

Bij Precirix - opgericht in 2014 als een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) - beleeft ze haar vuurdoop als CEO. ‘Het bevalt me wel’, zegt ze. ‘Mijn hoofdtaak? De juiste mensen zoeken en erop toezien dat de mayonaise pakt. En de band met investeerders warm houden. Geld en mensen zijn in deze sector de belangrijkste grondstoffen om vooruit te gaan.’

Novartis

Het concept van radioactieve geneesmiddelen is niet helemaal nieuw. Het gebruik van jodiumpillen bij schildklierkanker is al wijdverspreid in ziekenhuizen. En Novartis betaalde in 2017 bijna 4 miljard dollar om Luthatera in huis te halen. Vorig jaar leverde het radioactieve medicijn, amper een jaar na de lancering, al bijna een half miljard dollar op.