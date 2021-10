Belgisch biotechbedrijf voorkomt beenamputaties bij kinderen

Het Waalse biotechbedrijf Novadip haalt 19 miljoen euro vers kapitaal op bij Chinese, Amerikaanse en Belgische investeerders. Het ontwikkelde een soort biotechplasticine om complexe botbreuken op te lossen. 'We hebben al vier kinderen gered.'

Vier Belgische kinderen, van wie de jongste amper vijf jaar oud, zijn de voorbije jaren met succes behandeld met een vorm van celtherapie ontwikkeld door het Waalse Novadip.

De kinderen leden aan een zeldzame ziekte waarbij het scheenbeen tijdens de groei plooit tot het barst en niet op een natuurlijke wijze geneest. Gelukkig treft de ziekte slechts vier op de één miljoen kinderen, maar ze is een drama voor wie pech heeft. Amputatie is voor de meerderheid van de patiënten het laatste redmiddel om de pijn te verzachten.

De behandelde kinderen kunnen opnieuw wandelen, fietsen en paardrijden. Denis Dufrane CEO Novadip

‘Met onze technologie is dat verleden tijd’, zegt Denis Dufrane, de CEO en co-oprichter van het bedrijf. ‘De behandelde kinderen kunnen opnieuw wandelen, fietsen en paardrijden. Een van de kinderen volgen we ruim drie jaar en er zijn geen tekenen dat de effecten van de therapie verdwijnen.’

Plasticine

Novadip is een van de celtherapiebedrijven die de voorbij jaren in Wallonië zijn gegroeid. Het geneest patiënten met wat de CEO omschrijft als een ‘soort plasticine’.

Novadip vertrekt van vetweefsel van de patiënten, isoleert er cellen uit en laat die uitgroeien tot botcellen. De truc is om die cellen in laboschaaltjes een 3D-structuur te laten vormen die geïmplanteerd kan worden. Het implantaat - van soms 20 tot 25 kubieke centimeter - blijkt zich goed te integreren in het lichaam en het herstel van de breuk in gang te zetten.

58 miljoen euro Novadip haalde sinds de opstart al 58 miljoen euro kapitaal op.

Het bedrijf heeft van de Amerikaanse waakhond FDA groen licht gekregen om in de VS studies bij jongeren te starten. Dufrane verwacht, als alles vlot verloopt, de behandeling daar dankzij een versnelde procedure in 2025 te kunnen commercialiseren.

De technologie heeft zijn nut ook al bewezen voor niet-helende botbreuken bij volwassenen. 'Sommige patiënten hadden al 18 operaties achter de rug. Niets hielp, tot wij in beeld kwamen', zegt de topman. 'Bij acht van de negen patiënten is er beterschap.'

Kanker

Het bedrijf werkt aan een nieuw technologieplatform om een therapie te ontwikkelen op basis van donorcellen. Dat zou de therapie goedkoper maken. Ook heeft het bedrijf mogelijkheden gevonden om zijn kennis in de oncologie in zetten en de groei van tumoren potentieel te remmen.

Overheidssteun

Om dat te financieren heeft Novadip 19 miljoen euro vers kapitaal aangetrokken bij onder meer CR-CP Life Science Fund uit Hong Kong, New Science Ventures uit de VS en and Belgian Fund+ uit eigen land.

Fund+ werd opgericht door Désiré Collen, vooral bekend van Thrombogenics. Het fonds profileerde zich de voorbije jaren als een van de grootste geldschieters in de Waalse biotechindustrie.

In tal van dossiers staat het aan de zijde van de Waalse regering. Dat is ook bij Novadip het geval. Onder meer ook SRIW steekt geld toe, en Novadip kreeg onlangs nog 13,5 miljoen euro subsidies toegekend. De komende jaren zal extra geld nodig zijn. Daarvoor mikt het bedrijf op een beursgang. 'Die is voorzien voor 2024', luidt het.