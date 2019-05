Belgisch ebolavaccin klaar voor 1,5 miljoen Congolezen

Een experimenteel vaccin van Janssen Pharmaceutica is klaar om naar Congo verscheept te worden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaf al groen licht voor het vaccin, maar bij Janssen Pharmaceutica wachten ze nog op goedkeuring van de Congolese autoriteiten. De besprekingen zouden in een laatste fase zitten.

Meer dan 111.000 Congolezen hebben al een experimenteel vaccin tegen ebola gekregen. Omdat het aantal nieuwe ­patiënten blijft toenemen, vooral in de provincies Noord-Kivu en Ituri in het oosten, wil de WHO de inentingen fors opdrijven.