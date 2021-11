Belgisch medtechbedrijf gaat de markt op met hightech 'drainagebuis' voor het oog

Het Belgische medtechbedrijf iSTAR Medical heeft groen licht gekregen om zijn implantaat in Europa te lanceren. Daarmee kan het de oogziekte glaucoom behandelen en vermijden dat mensen blind worden.

‘Dit is een belangrijke mijlpaal’, zegt CEO Michel Vanbrabant. Tien jaar na de opstart is het bedrijf eindelijk klaar om zijn technologie - prijs: zowat 1.000 euro per patiënt - te commercialiseren. De focus ligt in eerste instantie op Duitsland en het VK. Andere landen zullen later volgen.

In de VS, veruit de grootste markt, moet iSTAR de patiëntenproeven nog doorlopen. Vermoedelijk wordt het goedkeuringsdossier pas in 2025 aangevraagd.

Glaucoom is een aandoening die wereldwijd tientallen miljoenen patiënten treft. De kanaaltjes om oogvocht af te voeren werken onvoldoende, waardoor de druk in het oog stijgt, de oogzenuwen langzaam afsterven en delen van het gezichtsveld verdwijnen. De ziekte blijft lang onopgemerkt, maar de schade is onherstelbaar. Er zijn speciale oogdruppels voor patiënten, maar dat heeft zijn limieten.

Drainagebuis

Het implantaat van iSTAR werkt als een soort drainagebuis om het oogvocht te verwijderen. Het is enkele millimeters groot en heeft de vorm van een cilinder waarin een netwerk van minuscule grotjes is gemaakt.

De totale markt voor dit soort implantaten zal volgens specialisten tegen 2025 naar schatting verviervoudigen tot zo’n 2 miljard euro. Momenteel zijn bedrijven als Johnson & Johnson en Allergan dominant, maar iSTAR denkt daar zijn vlag naast te kunnen planten.

We bekijken wat de volgende stap zal zijn. De opties liggen open, een beursgang of een private kapitaalronde. Michel Vanbrabant CEO iSTAR Medical

Het bedrijf haalde sinds zijn oprichting al 54 miljoen euro op om zijn technologie op punt te zetten en te testen. Aandeelhouders zijn onder meer Capricorn, SRIW, Gimv, het Nederlandse LSP, het Duitse EarlyBird en Marc Nolet de Brauwere. Die laatste is de man achter het Luikse Physiol dat voor honderden miljoenen euro's werd verkocht. Physiol is een producent van implantaten voor patiënten met de oogaandoening cataract.