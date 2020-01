Belgisch neuroloog krijgt topprijs voor behandeling postcomapatiënten

De wereldvermaarde neuroloog Steven Laureys krijgt de Prijs Generet voor Zeldzame Ziekten voor zijn onderzoek naar mensen die uit een coma ontwaken. De prijs is 1 miljoen euro waard.

Een internationale jury koos de Vlaamse 50-jarige neuroloog voor zijn baanbrekend onderzoek naar mensen die met een gewijzigde bewustzijnstoestand uit hun coma ontwaken. Het is de grootste prijs voor zeldzame ziekten in Europa.

Laureys leidt in het universitair ziekenhuis van Sart-Tilman bij Luik het Consciousness Research Centre. Dat doet hij met een 40-koppig team van dokters, psychologen, ingenieurs en datawetenschappers die hersenscans mogelijk maken en gegevens analyseren. Het centrum is gespecialiseerd in de diagnose van mensen die wakker worden uit een coma en wier bewustzijn is weggevallen of slechts gedeeltelijk hersteld. Laureys ontwikkelt therapieën om het brein te stimuleren en het bewustzijn in de mate van het mogelijke 'te herstellen'.

Een van de bekendste patiënten van neuroloog Steven Laureys is de voormalige Belgische wielrenner Stig Broeckx

Een van zijn bekendste patiënten is de voormalige Belgische wielrenner Stig Broeckx, die in 2016 na een zwaar ongeval maanden in coma lag en na een intensieve revalidatie opnieuw kan stappen, spreken en fietsen, al is dat niet meer op hetzelfde niveau.

Laureys en zijn team gaan het geld onder meer gebruiken voor verder onderzoek naar de effecten van de behandelingen met apomorfine. De bedoeling is te onderzoeken of die stof, die onderhuids wordt ingespoten, de chemische processen in het brein kan stimuleren. Een eerste onderzoeksfase bij een kleine groep patiënten leverde bemoedigende resultaten op. Die moeten worden bevestigd bij een veel groter aantal patiënten.

Laureys wil een deel van het budget besteden aan de oprichting van een stichting die patiënten en hun familie moet ondersteunen.

In België belanden jaarlijks een 50-tal mensen in een situatie waarbij ze wakker worden uit een coma maar niet bewust zijn en enkel reflexmatig bewegen. Ongeveer 100 mensen ontwaken jaarlijks uit de coma, maar zijn slechts minimaal bewust. Een klein aantal patiënten lijdt aan het locked-insyndroom: ze zijn bewust maar volledig verlamd.

Schokgolf

Laureys joeg jaren geleden een schokgolf door de medische sector toen zijn onderzoek uitwees dat tot 40 procent van de vegetatieve patiënten de verkeerde diagnose had gekregen. Volgens hem was er bij velen wel degelijk nog een mate van bewustzijn en soms ook beterschap mogelijk.

De neuroloog vindt dat onze overheid belachelijk weinig in onderzoek investeert en betreurt dat veel farmabedrijven enkel nog investeren in ontwikkelingen waar veel geld mee gemoeid is.

'Een op de drie Belgen krijgt vroeg of laat een of andere hersenaandoening, van depressie over parkinson tot een hersentrauma', zei hij twee jaar geleden in een interview in De Tijd. 'Hersenaandoeningen zijn de belangrijkste oorzaak van werkverzuim en de bijbehorende uitkeringen. In ons land worden de kosten geraamd op 18 miljard euro per jaar. Met de vergrijzing zal dat alleen maar toenemen.'

Uitreiking Prijs Generet voor Zeldzame Ziekten

Volgens Laureys is het bewustzijn een nog haast volledig onontgonnen terrein en staat de hersenwetenschap nog in de kinderschoenen.

Voor Laureys is het niet de eerste keer dat hij wordt gelauwerd. Drie jaar geleden kreeg hij de Francquiprijs, de Belgische Nobelprijs voor de wetenschappen, voor zijn baanbrekend werk naar comapatiënten. Zijn team krijgt ook al jaren fondsen van Amerikaanse filantropische stichtingen.