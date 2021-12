Belgisch onderzoek bereidt weg voor kandidaat-gentherapie voor dementie

PROCLAIM is een internationale fase 1/2 klinische studie (een kandidaat-behandeling doorloopt klassiek drie fases van klinische studies voor een aanvraag tot commercialisering, red.) en is opgezet door het Amerikaanse Prevail Therapeutics, een dochteronderneming van het Amerikaanse farmabedrijf Eli Lilly.

Afstervende zenuwcellen

Frontaalkwabdementie is de tweede meest voorkomende vorm van dementie op jonge leeftijd, na de ziekte van Alzheimer. Dat type dementie wordt gekenmerkt door het afsterven van zenuwcellen in de frontaal- en temporaalkwab van de hersenen.

Patiënten vertonen eerst vaak gedrags- en persoonlijksheidsveranderingen of ondervinden taalproblemen. Binnen enkele jaren gaan ze sterk achteruit. Momenteel is er geen behandeling en overlijden patiënten meestal 6 tot 8 jaar nadat de eerste symptomen verschijnen.

Traditie

Het VIB heeft een rijke geschiedenis in onderzoek naar neurodegeneratieve ziekten. Professor Van Broeckhoven en haar team bij het VIB en de Universiteit Antwerpen hebben een sterke traditie in genetisch onderzoek van neurodegeneratieve ziekten.

Samen met Michael Hutton van de Mayo Clinic (nu bij Eli Lilly, red.) en Howard Feldman en Ian Mackenzie van de Universiteit van British Columbia ontdekte het team van Van Broeckhoven in 2006 dat fouten in het progranuline-gen de basis vormen van een veel voorkomende familiale vorm van frontaalkwabdementie.

'Wij ontdekten als eersten dat die genetische fouten bij Vlaamse families met een bepaalde erfelijke genetische mutatie een tekort van 50 procent aan progranuline veroorzaken. Dat heeft een hele belangrijke functie in de hersencellen', zegt Van Broeckhoven. 'De genetische fout leidt tot het afsterven van hersencellen. Het is niet de enige factor die speelt bij frontaalkwabdementie, maar het komt wel voor in heel veel landen.'

In 2019 sloot het VIB een niet-exclusieve licentieovereenkomst af met Prevail Therapeutics voor de ontwikkeling van een gentherapie voor patiënten die lijden aan frontaalkwabdementie. 'De therapie bestaat uit een éénmalige injectie in het hersenvocht, die ervoor moet zorgen dat het verlies aan progranuline wordt goedgemaakt', preciseert Van Broeckhoven.

Prevail Therapeutics test nu die in België ontwikkelde gentherapie in de Verenigde Staten en Australië. Door de progranulinespiegels te verhogen hoopt men het ziekteverloop bij patiënten met frontaalkwabdementie te vertragen of te stoppen. 'Het is nu in eerste instantie belangrijk om na te gaan welk effect de therapie heeft bij patiënten en hoe goed ze verdragen wordt', besluit Van Broeckhoven.