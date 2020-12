Belgisch oogimplantaat gaat strijd aan met goliath-bedrijven

Het medtechbedrijf iSTAR Medical gaat de oogziekte glaucoom, die tot blindheid leidt, behandelen met een implantaat. Het gaat om een miljardenmarkt, die nu nog wordt gedomineerd door reuzen als Alcon en Johnson & Johnson.

‘Met onze technologie kunnen we de nummer één worden in een miljardenmarkt’, zegt Michel Vanbrabant, de CEO van iSTAR Medical. Het bedrijf haalde sinds zijn oprichting al 54 miljoen euro op om zijn technologie op punt te zetten en te testen. Als alles goed gaat, volgt midden volgend jaar de commerciële lancering.

iSTAR denkt in de wereld van de oogheelkunde het verschil te kunnen maken met gaatjes van 27 micron oftewel 27 duizendsten van een millimeter. Het ontwikkelde een oogimplantaat in cilindervorm van enkele millimeters groot, waarin een netwerk van minuscule grotjes - elk 27 micron groot, niet meer, niet minder - is gemaakt. Het idee daarbij is dat de omringende oogcellen zich daarin vestigen, zich daar thuis voelen en het lichaamsvreemde materiaal aanvaarden.

Drainagebuis en loodgieterij

Het implantaat werkt als een soort drainagebuis, als een loodgieter die vochtproblemen in het oog herstelt. Want dat is het probleem bij glaucoom, een aandoening waar naar schatting 80 miljoen mensen mee te kampen hebben. Bij glaucoom werken de kanaaltjes om oogvocht af te voeren onvoldoende, waardoor de druk in het oog stijgt, de oogzenuwen langzaam afsterven en delen van het gezichtsveld verdwijnen. De ziekte blijft lang onopgemerkt, maar de schade is onherstelbaar.

‘Zonder behandeling word je blind’, klinkt het. ‘Er bestaat medicatie, speciale oogdruppels om te beginnen. Maar op een bepaald moment volstaat dat niet meer en komen ingrepen - en wij - in beeld.’

Intussen zijn 130 patiënten in verschillende studies behandeld met het implantaat van iStart, dat ingebracht wordt via een ingreep van twee minuten. En dat blijkt beter te scoren dan de klassieke implantaten. ‘Die helpen in 60 tot 70 procent van de gevallen. Bij ons is dat 90 procent. That’s a big win’, zegt Vanbrabant.

Opmerkelijk is dat de technologische basis werd gelegd door onderzoekers in Seattle die er een bedrijf - Healionics - rond bouwden. Hoewel de VS hét land bij uitstek zijn voor innovatie en start-ups, zetten ze in 2010 in ons land een filiaal op: iSTAR Medical. Ze kregen toegang tot een half miljoen euro overheidssubsidies en kregen snel de kans klinische testen op te zetten.

Made in the US, veranderd in België

In 2013 staken Capricorn en SRIW nog eens 4 miljoen euro toe in ruil voor een meerderheidsbelang. ‘Voor België was dat een goede zet en is het zeer goed uitgedraaid. Je ziet het niet vaak, technologie made in the US die hier verankerd wordt en groeit.’

Intussen slaagde iSTAR er ook in investeerders als Gimv, het Nederlandse LSP en het Duitse EarlyBird - stuk voor stuk fondsen met diepe zakken - aan te trekken, net als Marc Nolet de Brauwere. Die laatste is de man achter het Luikse bedrijf Physiol dat ooglenzen en -implantaten produceert voor patiënten met cataract of staar.

De laatste financieringsronde, goed voor 40 miljoen euro, dateert van een dik jaar geleden. ‘Daarmee kunnen we de commercialisering in Europa op gang trekken en de patiëntenproeven in de VS financieren’, klinkt het.

Vanbrabant verwacht begin volgend jaar groen licht voor de verkoop in Europa. ‘Voor bepaalde landen zijn we zelf aan het recruteren. Voor andere landen zoeken we een partner’, klinkt het. De lancering op de Amerikaanse markt is pas ten vroegste voor 2024. Eerst moet iSTAR er nog een test met ‘enkele honderden’ patiënten doorlopen.

David versus Goliath

Maar het is volgens Vanbrabant het wachten waard. ‘De markt voor dit soort implantaten bedraagt nu al een half miljard dollar en zal naar verwachting tegen 2025 tot 2 miljard stijgen.' Momenteel zwaaien miljardenbedrijven als Alcon, Johnson & Johnson en Allergan daar de plak. Het wordt dus een strijd tussen David en Goliath. ‘Onze technologie is performanter én eenvoudig in het gebruik. We denken naar de eerste plaats te kunnen doorstoten’, zegt Vanbrabant die 1.000 dollar per behandeling als richtprijs geeft.

Hoe hij de Amerikaanse markt gaat betreden, is nog geen uitgemaakt zaak. De technologie in licentie geven aan een grote speler is een optie. Zelf de boer op gaan, met extra financiering op zak, is een andere. ‘Dan kan een beursgang in beeld komen. Maar we hebben nog tijd om dat allemaal te beslissen.’