Belgische antisnurkchip klaar voor de slaapkamer

Nyxoahs apparaatje tegen slaap apneu is een soort microchip die onder de kin wordt ingeplant. Voor het slapengaan moet de apneulijder een patch op zijn huid kleven. De patch activeert het implantaat, dat op zijn beurt de tongspieren stimuleert. Zo wordt vermeden dat de tong verslapt en de ademhaling stokt tijdens de slaap.

De Waalse technologie kan het comfort voor apneulijders aanzienlijk verhogen. Vandaag slapen heel wat patiënten met een zuurstofmasker, wat niet bijzonder comfortabel is. ‘Het is alsof je een stofzuiger aan je mond zet die blaast in plaats van zuigt’, omschreef Nyxoah-oprichter Robert Taub het ooit.

Slimme patch

Nyxoah - dat in een mix van Grieks en Hebreeuws staat voor nachtuil - deed er tien jaar over om zijn technologie op punt te stellen. Het maakt gebruik van neurostimulatie van de tong. Het brein van het systeem, dat intussen verkoopklaar is, zit in de patch die op basis van uitgekiende en gepersonaliseerde patronen energie overdraagt.

De pas gepubliceerde resultaten van een patiëntenstudie tonen aan dat het effect groot is. Het aantal momenten waarop de luchttoevoer wordt afgesloten, halveert met de Nyxoah-technologie. De patiënten oordeelden bovendien dat hun levenskwaliteit verbeterde en dat ze minder problemen hadden om dagelijkse activiteiten - zoals tuinieren, auto rijden, telefoneren - uit te voeren.





Ook de bedpartners verwelkomen de technologie. Tijdens de studie rapporteerde slechts 35 procent in die mate last te hebben van het gesnurk dat ze niet konden slapen en de kamer moesten verlaten. Zonder het toestel was dat 96 procent.

Met de overtuigende studieresultaten op zak trekt Nyxoah nu de markt. Het kreeg intussen ook groen licht van Europa. Duitsland en Nederland zijn de eerste landen waar het bedrijf voet aan grond wil krijgen. De gesprekken over terugbetaling zijn volop bezig. Er lopen ook gesprekken met de Food and Drug Administration (FDA) om het Amerikaanse pad naar commercialisering te bekijken.

Nyxoah werd opgericht in 2009 en haalde sindsdien zo’n 50 miljoen euro kapitaal op. Vorig jaar pompte de Australische wereldleider in hoorapparaten Cochlear nog 13 miljoen in het bedrijf. Andere investeerders zijn onder meer de Waalse overheid, de adellijke zakenman Bernard Jolly, ex-BASF-topman Jürgen Hambrecht en een telg uit de Solvay-familie. De oprichter Robert Taub is een serieel ondernemer. Eerder verkocht hij Omrix, gespecialiseerd in bloedstollers, voor 400 miljoen dollar aan Johnson & Johnson.