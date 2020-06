Belgische antisnurktechnologie lonkt naar de beurs

Het Waalse medtechbedrijf Nyxoah, dat een implantaat ontwikkelde tegen slaapapneu, werkt aan een kapitaalronde die 60 miljoen euro moet opleveren, en overweegt daarbij een beursgang in Brussel.

Nyxoah trok met zijn antisnurktechnologie begin dit jaar de Europese markt op. In Duitsland heeft het al zijn eerste inkomsten op zak. Nu maakt het bedrijf zich op om ook in Amerikaanse slaapkamers de rust terug te brengen. Het heeft deze week van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond Food and Drug Administration de toestemming gekregen om in de VS een studie met 134 apneupatiënten te beginnen. 'Dat is een grote stap. Dat is het moment waarop we aan het wachten waren', zegt CEO Olivier Taelman. Als alles vlot loopt, lanceert Nyxoah het product daar in 2023.

Slaapapneu is een aandoening waarbij een verslapping van de tongspieren de luchtweg doet blokkeren. Het gevolg is een kortstondige ademstilstand, luid gesnurk en een onderbreking van de nachtrust. Bij de zware gevallen gebeurt dat tientallen keren per uur, waardoor patiënten klagen over oververmoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. Wereldwijd lijden een paar honderd miljoen mensen aan een matige of ernstige vorm van apneu. In België alleen al spreken we over meer dan 100.000.

80 Personeel Het bedrijf gaat het aantal werknemers dit jaar nog verhogen van 50 naar 80.

Nyxoah maakt gebruik van neurostimulatie om de slaapstoornis te bestrijden. Het stelde een klein, implanteerbaar apparaatje op punt. De patiënt kleeft voor het slapengaan een patch onder de kin op de huid. Die patch draagt via uitgekiende patronen energie over en activeert het implantaat. Dat stimuleert op zijn beurt de tongspieren, waardoor die niet verslappen en de luchtweg vrij blijft. Uit Europees patiëntenonderzoek bleek al dat Nyxoah het aantal luchtwegobstructies bij patiënten doet halveren, en dat slechts 35 procent van de bedpartners zo veel last had dat ze de kamer moesten verlaten. Zonder het toestel was dat 96 procent.

Vanaf september gaat Nyxoah zijn technologie ook evalueren in de VS. Die zal een bom geld kosten, naar schatting 15 miljoen euro. Bovendien heeft Taelman de ambitie het aantal werknemers wereldwijd dit jaar te doen groeien van 50 tot 80. Hij wil een team in de VS uitbouwen, de commercialisering in Europa extra schwung geven, het onderzoek versnellen en in het Luikse een tweede productiesite - naast die in Tel Aviv -openen.

Beursgang

Om al die plannen te verwezenlijken, volstaan de huidige cash en de geplande verkoopinkomsten in Europa niet. Om de brug te maken naar 2023 heeft de raad van bestuur besloten na de zomervakantie 60 miljoen euro los te weken bij investeerders. Hoe dat precies gebeurt, is nog onderwerp van discussie. De beslissing valt binnen enkele weken. ‘We kijken naar alle mogelijke pistes. Ja, ook een beursgang behoort tot de mogelijkheden’, zegt Taelman.

Concurrent op Nasdaq

Als het tot een beursgang komt, zal dat hoogstwaarschijnlijk op Euronext Brussel zijn. De stap naar Nasdaq zou nog te vroeg komen. De Amerikaanse techbeurs is nochtans the place to be voor medtechbedrijven. Concurrent Inspire Medical Systems, dat een gelijkaardig implantaat heeft, maakte er twee jaar geleden zijn debuut en is 2,4 miljard dollar waard, terwijl hij nog verlieslatend is met een omzet van 21 miljoen dollar in het eerste kwartaal. ‘Wij zijn een fast follower’, zegt Taelman. ‘We volgen in hun voetsporen en onderscheiden ons met een andere manier om de tongspieren te stimuleren.’

- Opgericht: in 2009 door serieel ondernemer Robert Taub. - Nyxoah staat, in een mix van Grieks en Hebreeuws, voor nachtuil. - Werknemers: 50, verspreid over België en Israël. - Kapitaal: 75 miljoen euro opgehaald sinds opstart, bij onder meer Bernard Jolly, een telg van de Solvay-familie en de miljardenbedrijven Resmed en Cochlear. - Technologie: met elektrische stimulatie van de tongspieren slaapapneu bestrijden. - Doelgroep: in België zijn meer dan 100.000 apneupatiënten, wereldwijd enkele honderden miljoenen.

In Europa heeft Nyxoah al groen licht gekregen voor de commercialisering. In Duitsland, waar de terugbetaling al geregeld is, hebben sindsdien 14 patiënten het implantaat gekregen. Dat komt bij een kostprijs van 20.000 euro per patiënt neer op zowat een kwart miljoen euro omzet. ‘Nee, dat is nog niet veel. Maar door de coronacrisis heeft alles tijdelijk stilgelegen. Dergelijke ingrepen zijn niet levensnoodzakelijk en werden in ziekenhuizen on hold gezet’, klinkt het. In Spanje zijn de eerste implantaties gepland voor augustus of september.

Nachtuil

In andere landen lopen de onderhandelingen voor terugbetaling nog. In België zijn die zelfs nog niet begonnen, en is de technologie in de komende twee jaren nog niet beschikbaar. ‘We hebben jammer genoeg geen ongelimiteerd budget. We moeten keuzes maken en economische aspecten spelen daarbij mee’, zegt Taelman, die zijn sporen verdiende bij Medtronic, waar hij werkte op hersenstimulatie voor Parkinson-patiënten.

Nyxoah - dat in een mix van Grieks en Hebreeuws staat voor nachtuil - werd opgericht in 2009 door Robert Taub, een serieel ondernemer die eerder een medisch bedrijf voor 400 miljoen dollar verkocht aan Johnson & Johnson.

Nyxoah haalde sinds de start ruim 75 miljoen euro kapitaal op, bij onder meer de miljardenbedrijven Resmed en Cochlear, de wereldleider in hoorapparaten. Ook de Waalse overheid, de zakenman Bernard Jolly (Compagnie Het Zoute), ex-BASF-topman Jürgen Hambrecht en een telg uit de Solvay-familie legden geld op tafel.