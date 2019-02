Belgische apotheeksupermarkt trekt naar Italië

De Belgische keten van supermarkten met gezondheidsproducten en voorschriftvrije geneesmiddelen Medi-Market trekt naar Italië. Medi-Market neemt er de vier winkels van Parashop over.

'Dit is onze eerste overname', zegt ondernemer Yvan Verougstraete, de CEO van Medi-Market. 'We nemen de vennootschap Parashop Italia over, een dochter van het Franse Parashop, om zo voet aan de grond te krijgen in Italië. Vervolgens willen we daar een keten uitbouwen, net zoals in België.'

Parashop Italië heeft vier winkels in Milaan en Turijn. Hoeveel Medi-Market betaalt, wordt niet bekendgemaakt.

In amper vijf jaar openden in ons land 27 Medi-Market-supermarkten met parafarmaceutische producten, of gezondheidsproducten waar geen doktersvoorschrift voor nodig is, en 16 apotheken. Het bedrijf is goed voor een omzet van 80 miljoen euro. Tegen 2020 wil Verougstraete de omzet opkrikken tot 200 miljoen, onder meer door uit te wijken naar het buitenland. 'Dankzij de overname in Italië komt er zo'n 11 miljoen euro omzet bij. Later dit jaar gaan we ook onze eerste winkel openen in Frankrijk.'

Disruptie

Verougstraete veroorzaakte met de komst van Medi-Market een schok in de apothekerswereld. De gezondheidsproducten die zijn winkels aanbieden, zijn naar eigen zeggen tot 20 procent goedkoper dan de prijzen in de klassieke apotheek. 'Ook in Italië gaan we voor disruptie. Het Italiaanse landschap van medicijnenverkoop is vergelijkbaar met het Belgische. Het is vrij traditioneel, dus we zien veel mogelijkheden om te groeien.'

In België verzette Verougstraete zich tegen het prijsbeleid van de apotheken: ‘99 procent van alle apotheken hanteert de maximumprijs voor niet-terugbetaalbare geneesmiddelen en de aanbevolen prijs voor niet-geneesmiddelen. Er is ook geen stimulans om de prijs te verlagen want de wet verbiedt om ermee uit te pakken en reclame te maken.'

'Een bizarre situatie, waarvoor de patiënten lange tijd te veel betaald hebben. Mochten al die producten 20 procent goedkoper de deur uitgaan, zoals bij ons, kan de Belg 400 miljoen euro besparen', stelt de topman.

Medi-Market werd aanvankelijk afgeschilderd als 'een vijand' van de apotheken in ons land, maar die wind is volgens Verougstraete wat gaan liggen. ‘In het begin waren we de grote vijand, maar nu krijgen we elke week telefoontjes van apothekers die met ons willen samenwerken’, zegt Verougstraete.