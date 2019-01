Belgische biotech gaat speeddaten in San Francisco

San Francisco is deze week de place to be voor de farma- en biotechspelers. Duizenden experts sluiten er op uitnodiging van de zakenbank JPMorgan de deals van het jaar. Ook de Belgische biotech laat van zich horen.

Ongeveer 450 farma- en biotechbedrijven mogen deze week opdraven in het vooraanstaande Westin-hotel op Union Square in San Francisco. Bankiers, analisten en investeerders, samen ruim 9.000 mensen van alle uithoeken van de wereld, nemen er deel aan de JPMorgan Healthcare Conference, de jaarlijkse hoogmis van de farma- en biotechindustrie.

De details van het programma kennen alleen de genodigden, maar zeker is dat dit jaar de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten Joe Biden van de partij zal zijn om te praten over zijn strijd tegen kanker. Microsoft-oprichter Bill Gates komt uitleggen waarom hij ziektes zoals polio de wereld uit wil helpen. En Anne Wojcicki, de CEO van het DNA-bedrijf 23andMe, zal haar visie uiteenzetten over de disruptie in de gezondheidssector.

Schermvullende weergave Biocartis-CEO Herman Verrelst. ©Wim Kempenaers

Het belang van het congres is niet te onderschatten. ‘Zo goed als alle grote fusies en overnames in de farma- en de biotechsector zijn voor het eerst afgetoetst tijdens ons congres’, zegt Lisa Gill, analiste van de zakenbank JPMorgan. De vorige week aangekondigde monsterdeal tussen Bristol Myers Squibb en Celgene van 65 miljard euro zou voor het eerst zijn besproken op de JPMorgan Healthcare Conference in 2018.

Gill beslist samen met een comité van specialisten bij JPMorgan welke bedrijven op het jaarlijkse congres, dat aan zijn 37ste editie toe is, worden uitgenodigd. ‘Mag je erbij zijn, dan weet je dat je tot het summum van de gezondheidsindustrie behoort. Weigeren is not done’, zegt ze.

Hele eer

Schermvullende weergave Argenx-CEO Tim Van Hauwermeiren. ©Wouter Van Vooren

Ons land ontbreekt niet op het appel. Behalve Galapagos en Argenx, op dit moment de meest spraakmakende namen in de Belgische biotech, zijn ook Biocartis, Bone Therapeutics, Celyad en Mithra aanwezig. Galapagos, Argenx en Biocartis mogen zelfs een presentatie geven. ‘Het is een hele eer daar op het programma te staan. Voor ons is het de eerste keer dat we een tijdslot krijgen’, zegt Joke Comijn, directeur investor relations van Argenx.

Heel belangrijk zijn ook de afspraken die worden vastgelegd tijdens de JPMorgandagen. Het gaat om face-to-facegesprekken met bankiers, investeerders en financiële analisten. Een bedrijf krijgt een kwartier tot een halfuur de tijd om zich voor te stellen. Speeddating voor bedrijven, zeg maar, eveneens enkel op uitnodiging.

De gesprekken zijn een mallemolen. Aan het begin van de dag voel je een enorme drive. Tegen het einde van de dag ben je alle notie van tijd verloren. Christian Homsy CEO van Celyad

Argenx heeft deze week liefst zeventig afspraken, Celyad heeft er een vijftigtal en Galapagos-CEO Onno van de Stolpe laat weten er 34 te hebben. ‘De gesprekken zijn echt een mallemolen’, zegt Christian Homsy, de CEO van Celyad. ‘De eerste gesprekken van de dag zijn altijd ontzettend leuk, omdat je een enorme drive voelt. Maar naar het einde toe weet je gewoon niet meer wat je bij de eerste afspraak hebt verteld. Je verliest alle notie van tijd.’

Maar loont het? Is het mogelijk investeerders in tien minuten te overtuigen hun centen toe te vertrouwen aan Celyad? ‘Meestal zijn het aftastende gesprekken waar ze ons bedrijf besnuffelen. De grote beslissingen volgen pas later, na uitgebreidere afspraken’, zegt Homsy. Argenx vindt de blitsbijeenkomsten nuttig. ‘Ze zijn heel intensief, maar ook heel effectief omdat je in een korte periode zo veel partijen kan ontmoeten’, zegt Comijn.

Opnieuw miljarden voor kankermedicijnen Loxo, een jong bedrijf uit Connecticut, moet van Eli Lilly een farmabedrijf maken met meer expertise in kankermedicijnen. Eli Lilly stond vooral bekend als een bedrijf gespecialiseerd in diabetes, maar verschillende tegenslagen hebben de farmareus van koers doen veranderen. Tot vorig jaar hoopte Eli Lilly uit te kunnen pakken met een middel tegen de ziekte van Alzheimer, maar het bedrijf moest die ambitie laten varen bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs. Loxo heeft enkele beloftevolle kankermedicijnen in ontwikkeling en heeft er ook al een op de markt, waardoor Eli Lilly meteen uitzicht heeft op inkomsten. Analisten stellen dat Loxo dit jaar 200 miljoen dollar zal aanbrengen. Tegen 2023 zou dat al 1,14 miljard dollar omzet moeten zijn. De overname is een pak kleiner dan de Celgene-monsterdeal van vorige week, toen Bristol-Myers Squibb 74 miljard dollar op tafel legde, maar het is opnieuw een miljardendeal in de farmasector. De biedprijs van 235 dollar per aandeel komt neer op een premie van bijna 70 procent op de beurskoers van Loxo vorige vrijdag. Het is de eerste deal die wordt aangekondigd tijdens de JPMorgan Healthcare Conference, de jaarlijkse hoogmis van de farma- en biotechsector. In de komende dagen pakken wellicht nog meer ondernemingen uit met fusies of overnames. Tal van farmabedrijven zitten met een portfolio van mature medicijnen, waarvan de octrooien binnenkort aflopen. Ze moeten op zoek naar nieuwe geneesmiddelen, willen ze hun omzet behouden. Mogelijke jagers zijn volgens financiële experts Gilead, Biogen, AbbVie en AstraZeneca. Ook Eli Lilly steekt niet onder stoelen of banken dat het nog meer overnames nodig heeft in de komende jaren.

De biotechbedrijven klagen wel over de hoge kostprijs van een deelname aan de JPMorgan Healthcare Conference. ‘Alles is peperduur. Voor een hotelkamer in San Francisco betaal je in de congresweek al snel 1.000 euro per nacht. Als je weet dat wij met vier mensen gaan, voor een kleine week, dan begrijp je misschien beter waarom ik even zucht bij de vraag of die bijeenkomst nuttig is voor ons’, zegt Homsy. Normaal gezien is de vraagprijs voor een hotelovernachting minder dan de helft.

Schermvullende weergave Galapagos-CEO Onno van de Stolpe. ©Hollandse Hoogte / Erik van 't Woud

In de Amerikaanse media verscheen vorige week een bericht dat een hotel in de buurt van het congres liefst 170 dollar (150 euro) vroeg voor een ‘gallon’ koffie (ongeveer 4,5 liter) in zijn vergaderzalen. Een kopje komt dan neer op iets meer dan 4 euro. Ook de vergaderruimtes zijn buitengewoon duur. Voor een afgezonderde kleine ruimte in een banketzaal durven hotels tot 14.000 dollar (12.200 euro) te vragen. Aan een suite omgebouwd tot een meetingroom hangt zelfs een prijskaartje van 30.000 dollar (26.000 euro).

Toch durft geen enkel bedrijf de jaarlijkse bijeenkomst over te slaan. ‘Ga je niet, dan lijkt het alsof je iets te verbergen hebt. Alsof er iets niet pluis is’, zegt Homsy.

JPMorgan is er alvast van overtuigd dat zijn jaarlijkse festival voor de farma- en de biotech blijft bestaan. De zakenbank heeft het Westin-hotel in San Francisco voor de komende 17 jaar al gereserveerd.