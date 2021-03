Belgische biotech heeft zicht op jackpot in Japan, deel twee

De Japanse farmareus Astellas lijkt goed op weg om een in België ontwikkeld medicijn tegen opvliegers te lanceren. Dat kan nog eens een paar honderd miljoen euro opleveren voor investeerders zoals Fund+, Bois Sauvage en enkele overheidsfondsen.

Even terug naar 2017. Het Waalse biotechbedrijf Ogeda zit op een interessante piste om een nieuw medicijn te ontwikkelen tegen opvliegers ofte 'vapeurkes' in de menopauze. De Japanse farmareus Astellas wil tot elke prijs dat onderzoek in huis halen en legt een half miljard euro cash op tafel voor een overname.

Het belooft daarbovenop nog eens 300 miljoen euro, in verschillende schijven, als het geneesmiddel (fezolinetant) alle testen overleeft en op de markt komt. De Ogeda-aandeelhouders stemmen in met het voorstel, hoewel op dat moment ook over een beursgang van Ogeda wordt nagedacht.

Eens in handen van Astellas gooien de Japanners er de grote middelen tegenaan om het medicijn in grote fase 3-patiëntenstudies op zijn merites te beoordelen. Die studies leverden onlangs sterke resultaten op.

Astellas moet het dossier nog voorleggen aan de farmawaakhonden in onder meer de VS en Europa, maar Chris Buysse, de directeur van de investeringsmaatschappij Fund+ is optimistisch. ‘De eindpunten in de studie zijn statistisch zeer overtuigend positief. Dit opent de weg naar een nieuw geneesmiddel’, zegt hij.

140 miljoen opbrengst voor Fund+ Fund+ was de grootste aandeelhouder van Ogeda en casht in het beste geval 140 miljoen euro op de verkoop.

Fund+ had bij de verkoop een belang van 17,6 procent in Ogeda en voerde daarmee - samen met het Waalse overheidsfonds SRIW - de lijst van aandeelhouders aan. Die lijst kleurde vrijwel volledig Belgisch, met onder meer ook Vesalius Biocapital, Capricorn Health-Tech (Quest for Growth) en Bois Sauvage.

Voor die investeerders was Ogeda een schot in roos. Het dossier is een van dé voorbeelden van waardecreatie in de Waalse biotechscene. Het biotechbedrijf werd opgericht in 1994 in Gosselies. Na een sluimerend bestaan als servicebedrijf - onderzoek voor derden - gooide het zich op de zoektocht naar eigen medicijnen. Opmerkelijk is dat die transformatie relatief weinig geld heeft gekost. In een vijftal jaar stopten de aandeelhouders zo'n 32 miljoen euro in het project, om een veelvoud terug te verdienen bij de verkoop.

Inleg maal 25

Als ze de volle 800 miljoen euro opstrijken, zullen ze zowat 25 keer hun inleg hebben terugverdiend, al kan dat van investeerder tot investeerder verschillen, afhankelijk van hun moment van intrede in het kapitaal.

Het half miljard hebben ze al enkele jaren op de bank staan. Van de 300 miljoen euro aan beloofde extraatjes kregen ze twee jaar geleden al een deeltje, maar het gros volgt bij de commerciële lancering.

Voor Fund+ betekent de exit - de eerste in zijn geschiedenis - mogelijk een totale opbrengst van 140 miljoen euro. Daarmee heeft het fonds met één exit reeds al zijn investeringen terugverdiend. Het heeft momenteel een 15-tal bedrijven (waaronder het Belgische Iteos op Nasdaq) in portefeuille, maar zelfs als die allemaal nul euro opleveren, zal Fund+ dus zonder verlies afsluiten. Het fonds werd onder meer gespijsd door Urbain Vandeurzen, Vic Swerts en Arnaud de Pret.

Mithra