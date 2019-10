Belgische 'biotechplasticine' redt been van 5-jarige

Het Waalse celtherapiebedrijf Novadip heeft met zijn technologie kunnen vermijden dat het been van een vijfjarige jongen geamputeerd moest worden.

De vijfjarige kampte al sinds zijn tweede met de gevolgen van een zeldzame ziekte waarbij hij scheenbeen tijdens de groei plooit tot het barst. Die breuk wil - zoals ook bij andere gelijkaardige patiënten - om een of andere reden niet op eigen houtje genezen.

Ook allerhande, zware ingrepen leverden geen resultaat op. Denk daarbij aan het implanteren van synthetisch bot of eigen bot afgeschraapt van de heup of botmateriaal van overleden mensen. In zo'n gevallen waar niets of niemand nog kan helpen, is amputatie het laatste redmiddel om de pijn te verzachten.

Gat van 18 kubieke centimeter

Maar in dit geval bracht de technologie van Novadip de oplossing in de vorm van een 'stuk plasticine' van 18 kubieke centimeter om het 'gat' in het scheenbeen te herstellen.

De technologie komt hier op neer. Novadip neemt vetweefsel van de patiënt, isoleert er stamcellen uit en laat die uitgroeien tot botcellen. Dat procéde imiteert de manier waarop bot op natuurlijke wijze herstelt. Het unieke eraan is dat die cellen in laboschaaltjes uit zichzelf een 3D-structuur vormen. Het resultaat na twee à drie maanden celkweek was een implantaat.

Plasticine

'Het heeft wat weg van mastiek en plasticine', zegt CEO Jeff Abbey. 'De chirurg kan het de vorm geven die hij wil en op zijn plaats brengen waarna de regeneratie van de botbreuk op gang zou moeten komen.'

Een jaar na de behandeling lijkt de breuk bij het kind beetje bij beetje te herstellen, in die mate dat het opnieuw kan wandelen zonder pijn. Volgens Abbey is het evenwel nog te vroeg om de ingreep als geslaagd te kunnen bestempelen. Er kunnen nog complicaties opduiken, of het herstel- en botaangroeiproces zou zelfs na een jaar nog plots kunnen stil vallen.

Belgische studie

Maar dat het resultaat na één jaar veelbelovend is, is niet te ontkennen. Novadip gaat daarom volgend jaar een eerste klinische studie opstarten waarin het in België en de VS tien kinderen met de aandoening zal behandelen. De ziekte is bijzonder zeldzaam en treft - gelukkig - slechts 300 kinderen per jaar in Europa en de VS samen.

Novadip heeft intussen ook een klinische studie lopen voor grote (minstens 4 kubieke centimeter), niet-helende botbreuken bij volwassenen en voor pijnlijke botletsels aan het onderste gedeelte van de wervelkolom. In dieren heeft het bedrijf tevens aangetoond dat de technologie potentieel biedt om huid te regeneren na een zware brandwonde.