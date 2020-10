Belgische 'bloedfabriek' levert Covid-19-antistoffen voor wereldwijde alliantie

Lessen, een dorp in Henegouwen, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van een antilichamentherapie op basis van bloedplasma van genezen coronapatiënten.

Een wereldwijde alliantie is een grootschalige fase 3-studie gestart om zijn Covid-19-medicijn, te testen. De Japanse farmareus Takeda is een van de trekkers, terwijl de Bill & Melinda Gates Foundation als adviseur optreedt.

Het medicijn betreft hyperimmuun immunoglobuline (H-Ig). Dat wordt verkregen door het bloedplasma van genezen coronapatiënten te mixen, er alle antistoffen uit te halen, te concentreren en te zuiveren om die vervolgens te injecteren bij patiënten.

Bij die patiënten reageert het natuurlijke afweersysteem onvoldoende, en wij gaan het een boost geven. Pierre Dorignaux Directeur Takeda in Lessen

‘We mikken op zwaar zieke patiënten die op intensieve zorgen liggen. Bij die patiënten reageert het natuurlijke afweersysteem onvoldoende, en wij gaan het een boost geven’, zegt Pierre Dorignaux, de directeur van de Takeda-site in Lessen.

Die site krijgt binnen de alliantie de taak om het medicijn te produceren, af te vullen en te verpakken. Intussen is er al zo’n 7.000 liter bloedplasma, voornamelijk van Amerikanen, verwerkt. Dat dient deels om de 500 patiënten - verspreid over meer dan 15 landen - in de klinische studie te behandelen. De studie zal enkele maanden lopen. En het bedrijf houdt zich klaar om de productie op te drijven voor als die studie succesvol afloopt en de commerciële lancering in zich komt.

Het gebruik van bloedplasma van genezen coronapatiënten is in de VS door de FDA al goedgekeurd voor noodsituaties. In Europa en België lopen er studies om het nut ervan te evalueren. Wat Takeda doet is gelijkaardig maar gaat een stap verder door gebruik te maken van een gezuiverde en geconcentreerde mix van antistoffen.

9 miljoen liter

De site in Lessen is sinds de overname van farmabedrijf Shire in handen van het Japanse Takeda. Er werken momenteel 1.200 mensen. ‘Het gaat enorm snel’, klinkt het. ‘In drie jaar tijden hebben we 250 mensen aangeworven.’ Het bedrijf verwerkt er jaarlijks 9 miljoen liter bloedplasma tot immunoglobuline voor allerlei zeldzame, genetische immuniteitsstoornissen. Die producten worden geëxporteerd naar 80 landen.