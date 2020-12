Belgische farma kent spectaculaire groei

De Belgische farmasector is in de eerste tien maanden van 2020 met 15 procent gegroeid tegenover 5 procent voor de rest van Europa. In oktober groeide de productie jaar op jaar zelfs met 68 procent.

De Belgische farmasector groeide in de eerste tien maanden met 15 procent. De sector staat zo aan de top van Europa. In oktober groeide de productie zelfs met een spectaculaire 68 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. Ook in mei kwam er 65 procent bij, al wisselen de pieken ook af met dalingen.

Een verklaring voor de spectaculaire productiepiek in oktober kunnen de sectorfederaties pharma.be en Essenscia niet meteen geven. ‘We moeten eerlijk zijn: we weten het niet’, zegt Herman Van Eeckhout, van pharma.be.

Terwijl ons land maar voor 2 procent van de Europese bevolking staat, is onze farma goed voor 10 procent van de Europese O&O en 13 procent van de export. Gert Verreth Communicatieverantwoordelijke sectorfederatie Essenscia

‘Wel zien we al sinds 2017 een opwaartse trend. Die zet zich dus duidelijk door in 2020. Die structurele groei hebben we te danken aan het feit dat België al decennia een belangrijk productiehub is in Europa. En ja, de kans bestaat dat dit jaar - en dus ook in oktober - een corona-effect speelt.’

Dat corona-effect kan erin bestaan dat het Amerikaanse Pfizer, dat in Puurs zijn grootste productiesite heeft, al volop coronavaccins maakt. Navraag bij Pfizer naar een eventuele productieverhoging in Puurs leverde niets op. Ook Gert Verreth, de communicatieverantwoordelijke van de sectorfederatie Essenscia, zegt de sectorcijfers niet te kunnen interpreteren tot op productniveau ‘wegens de confidentialiteit’.

GSK

Als de productie van coronavaccins effectief de hoofdoorzaak voor de steile opgang in oktober is, ziet het er voor volgend jaar nog beter uit voor de Belgische farmaproductie. Niet alleen de productie van Pfizer komt dan op kruissnelheid, ook de vaccinmastodont GSK begint dan zijn productie. Het Britse bedrijf, dat in de ontwikkeling van zijn vaccin in samenwerking met Sanofi wat achter loopt op AstraZeneca-Oxford University en Pfizer-BioNTech, heeft in het Waals-Brabantse Rixensart de grootste vaccinfabriek ter wereld.

Ook (kleinere) toeleveraars zijn belangrijk. Bij Novasep in Seneffe worden de actieve bestanddelen geproduceerd voor het vaccin van AstraZeneca. En Eurogentec, een spin-off van de Luikse universiteit die deel uitmaakt van het Japanse Kaneka, begint binnenkort op grote schaal vaccins te maken voor het Amerikaanse Inovio.

Mekka

De Belgische farmasector doet het met een groei van 15 procent in de eerste tien maanden opvallend beter dan het Europees gemiddelde (+5%). Verreth verklaart dat doordat België het mekka is van de Europese farma en biotech. ‘De big four zijn Johnson& Johnson (Janssen Pharmaceutica), GSK, Pfizer en UCB, met een sterke connectie tussen productie en onderzoek en ontwikkeling (R&D).

Terwijl ons land staat voor 2 procent van de Europese bevolking, is de farma in ons land goed voor 10 procent van de Europese R&D, en 13 procent van de export. Ook de boomende biotech speelt daarin een belangrijke rol.’