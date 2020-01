Belgische kleppers jagen op deals op Amerikaanse biotechhoogmis

De crème de la crème van de Belgische biotech houdt deze week speeddates op de JPMorgan Health Conference in San Francisco, hét netwerkevent van het jaar. ‘Om het half uur stapt er iemand onze hotelkamer binnen.’

De fine fleur van ’s werelds farma- en biotechindustrie strijkt deze week neer in San Francisco. De 38ste JPMorgan Health Conference ontvangt van maandag tot en met donderdag meer dan 450 bedrijven, maar ook bankiers, analisten en investeerders uit 155 landen in het prestigieuze Westin St. Francis-hotel.

De 12.000 aanwezigen raken er alleen binnen op uitnodiging van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan. Ook dit jaar tekent het kruim van de Belgische biotech present. Onder andere Mithra, Argenx, Biocartis, Bone Therapeutics, Galapagos en UCB hebben een delegatie ter plekke.

‘Voor ons is de conferentie de belangrijkste strategische afspraak van het jaar, omdat die alle spelers in de sector en de investeringsgemeenschap samenbrengt’, zegt Maud Vanderthommen, communicatiemanager van Mithra, dat naast CEO François Fornieri ook zijn financieel directeur en verantwoordelijke voor de investor relations afvaardigt.

'Om het half uur stapt er in San Francisco iemand onze hotelkamer binnen.' Joke Comijn Argenx

Speeddaten in een rotvaart

De topconferentie moet u zich voorstellen als een paar dagen speeddaten in een rotvaart. Zo plande Mithra ruim op voorhand een tiental gesprekken per dag in. Het vierkoppige Biocartis-team haspelt zelfs meer dan 60 meetings af.

‘Het gaat om gesprekken met bestaande en mogelijke nieuwe investeerders of businesspartners’, zegt Renate Degrave, hoofd communicatie en investor relations. ‘De voorbereiding is erg belangrijk. Het grote voordeel is dat daar alleen C-suits (bedrijfskleppers, red.) rondlopen.’

Galapagos organiseert in San Francisco niet alleen ‘catch up’-meetings, met investeerders en bedrijven die het al goed kent, maar evenzeer met nieuwe investeerders, bedrijven en bankiers.

Gesprekken in hotelkamer

Argenx belegt alle gesprekken in een hotelkamer. ‘Onze mensen splitsen zich ook op, om zowel met investeerders als businessdevelopers te spreken’, zegt woordvoerster Joke Comijn. ‘Zo gebeurt alles efficiënt. Om het half uur stapt een andere partij binnen. De meeste investeerders kennen ons en zijn grondig voorbereid. We moeten zelfs meetings weigeren, omdat we meer uitnodigingen krijgen dan onze mensen aankunnen.’

Elk jaar selecteert JPMorgan ook een rist gelukkige bedrijven die er een presentatie mogen geven. Argenx-CEO Tim Vanhauwermeiren mag dinsdagavond zijn visie uit de doeken doen. Biocartis-topman Herman Verrelst presenteert donderdag voor het tweede jaar op rij. Galapagos licht er diezelfde dag zijn vooruitzichten voor het komende jaar toe.

‘Je kan in San Francisco je visie uitleggen’, zegt Sofie Van Gijsel, directeur investeerdersrelaties, vanuit de VS. ‘Investeerders en analisten meenemen in dat verhaal is essentieel om een gezonde, dynamische pijplijn te ondersteunen.’

Voor Mithra-CEO François Fornieri is het donderdag zijn presentatievuurdoop. ‘Zo krijgt onze strategie een nog grotere visibiliteit dan in de vele face-to-facegesprekken’, benadrukt woordvoerster Vanderthommen het belang.

'Het grote voordeel is dat er in San Francisco enkel 'C-suits' (bedrijfskleppers, nvdr) rondlopen.' Renate Degrave Biocartis

Hoge factuur

Hoewel de uitgenodigde bedrijven niet moeten betalen voor de conferentie zelf loopt de factuur voor een meerdaagse deelname op. De prijs voor een hotelkamer loopt in de congresweek op tot 1.000 dollar per nacht of meer. Belgische bedrijven proberen dat op te vangen door een jaar op voorhand hotelkamers en vluchten te boeken.

‘Uiteraard hangen er kosten aan vast. Zeker als je er, zoals wij, met zeven bent’, zegt Comijn van Argenx. ‘Maar zo’n logistieke kostprijs moeten we ook incalculeren als we op roadshow trekken. De conferentie in San Francisco loont absoluut de moeite omdat de return on investment hoog is.’