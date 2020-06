Belgische lanceert grootste start-up in Spaanse biotechsector

Valerie Vanhooren (ex-Ablynx) vond de liefde in Barcelona en zet er nu met een kapitaalronde van 30 miljoen euro de schouders onder de lokale biotechscene.

‘Het is allemaal zeer snel gegaan’, zegt Vanhooren (38). Ze is mede-oprichter en CEO van Ona Therapeutics, dat medicijnen zoekt om kankeruitzaaiingen in de kiem te smoren. Het bedrijf bestaat amper een jaar en telt slechts zes werknemers maar wist deze week bij de eerste kapitaalronde 30 miljoen euro los te weken bij investeerders.

Daarmee heeft ze meteen de grootste start-up in de Spaanse biotechindustrie en een van de grootste ooit in Europa op haar palmares staan. Vanhooren begon haar carrière aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) met onderzoek naar de moleculaire mechanismen achter ouderdomsgerelateerde ziektes. Bij Ablynx stuurde ze - in samenwerking met partner Merck - twee kankeronderzoeksprojecten aan.

Vier jaar geleden koos ze voor een leven in Barcelona. ‘Ik zou kunnen zeggen dat de wetenschap me naar hier heeft gelokt, maar de waarheid is dat ik verliefd ben geworden op een Catalaan’, zegt Vanhooren.

Vetten

Met Ona speurt ze nu naar medicijnen om kankeruitzaaiingen kapot te krijgen. Het bedrijf werkt daarbij verder op een ontdekking van (co-oprichter) Salvador Aznar Benitah. Die ontdekte welk type cellen van een primaire tumor zich via de bloedbaan verspreiden in het lichaam om elders een 'kolonie’ te stichten. ‘Die cellen hebben veel vetten nodig om te overleven. Ze zijn echt verslaafd aan vet, het idee is de toevoer daarvan te blokkeren. Het lijkt er op dat die benadering voor meerdere kankertypes kan werken.’

Het onderzoek zit evenwel in een vroeg stadium. Er is nog veel labwerk nodig. Vanhooren denkt pas in 2023 een eerste middel op patiënten te kunnen testen. Net daarom is het opmerkelijk dat investeerders nu al zo’n bom geld op tafel leggen.

Désiré Collen

Is ze op het vlak van biotechnologie niet in no man’s land terechtgekomen? Spanje staat niet meteen bekend als een biotechnologiehub.

Spanje loopt misschien tien jaar achter op Vlaanderen, maar er zullen hier ook bedrijven als Ablynx en Argenx ontstaan. Valerie Vandooren CEO Ona Therapeutics

‘We lopen misschien tien jaar achter op Vlaanderen, maar biotech zal hier bloeien. Er zullen hier ook bedrijven als Ablynx en Argenx ontstaan’, zegt Vanhooren. ‘De voorbije maand zijn al vijf nieuwe bedrijven gelanceerd. En er komt lokaal risicokapitaal bij. Zo heeft Ysios, dat mee in Ona stapt, zopas een nieuw fonds van 200 miljoen euro in de steigers gezet.’