Belgische onderzoekers stap dichter bij behandeling agressieve hersenkanker

Een Belgisch onderzoeksteam heeft de immuuncellen die hersentumoren stimuleren in kaart gebracht. Het wil die nu inzetten in de immuuntherapie tegen kanker.

Een onderzoeksteam onder leiding van twee professoren van het VIB-VUB Centrum voor Inflammatieonderzoek heeft samen met collega's van de KU Leuven een belangrijke stap gezet in de behandeling van agressieve hersenkankers. Het heeft de immuuncellen die de tumoren stimuleren in kaart gebracht. Dat kan als basis dienen voor de ontwikkeling van een immuuntherapie die de kanker bestrijdt.

De volgende stap

'Macrofagen zijn de volgende stap in kankerimmuuntherapie. Ze kunnen de groei van de tumor stimuleren of blokkeren. Bij glioblastoma zijn die cellen in grote aantallen aanwezig en helaas stimuleren ze de groei van de tumor. We willen een moleculaire switch vinden die hen in de juiste richting duwt, door er toxische cellen van te maken die de tumor aanvallen', zegt professor Kiavash Movahedi.

De volgende stap voor de onderzoekers is de immuuncellen beter te begrijpen, om ze uiteindelijk in te zetten tegen de hersentumor. Macrofagen komen in verschillende vormen voor en hebben een verschillende invloed op de groei van de tumor. 'Het zal interessant zijn te ontdekken hoe de soorten macrofagen precies werken in glioblastomatumoren en hoe we die kennis kunnen omzetten in gerichte behandelingen', zegt professor Jo Van Ginderachter