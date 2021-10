Belgische start-up werkt aan 'verjongingsmedicijnen'

De start-up Rejuvenate haalt 15 miljoen euro vers kapitaal op om geneesmiddelen te ontwikkelen die het verouderingsproces en ouderdomsziektes uitstellen en afremmen. ‘Ik zou ons eerste product graag al bijmengen in de appelmoes van mijn papa, maar dat mag nog niet.’

Wat als we met een dagelijkse pil de veroudering van onze lichaamscellen - die vanaf ons dertigste op snelheid komt - een stapje voor kunnen zijn? Wat als we op die manier de start van bepaalde ouderdomsziektes, zoals alzheimer, hogere infectiegevoeligheid, spierverzwakking of de aftakeling van ogen, met enkele jaren kunnen uitstellen?

Dat is wat Ann Beliën (54) sinds de oprichting van haar bedrijf Rejuvenate Biomed in 2017 voor ogen heeft. Verwacht geen mirakels. De bedoeling is niet veroudering om te keren en het eeuwig leven te creëren, wel het aantal gezonde levensjaren te verhogen. ‘En mensen langer te laten genieten in plaats van te leven met chronische aandoeningen en infuusjes in ziekenhuisbedden’, zegt Beliën. 'De meeste ouderdomsziekten zie je vanaf 65 jaar opduiken. Als we dat kunnen uitstellen tot 85 jaar, zou dat fantastisch zijn.'

Om die ambitie waar te maken kreeg Rejuvenate sinds de start al 3,7 miljoen euro toegestopt. Nu komt daar in meerdere trapjes 15,7 miljoen euro bij. De geldschieters zijn het Luxemburgse investeringsfonds Vesalius Biocapital en - vooral - het Zwitserse Rejuveron Life Sciences. Dat laatste verwerft daarbij een meerderheidsbelang.

Beliën werkte 18 jaar bij Janssen Pharmaceutica, een onderdeel van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson. Ze besliste het over een andere boeg te gooien toen ze de gezondheid van haar vader jaar na jaar achteruit zag gaan en de chronische aandoeningen zag opstapelen. ‘Eerst cardiovasculaire problemen. Dan alzheimer, parkinson, spierverzwakking, allerhande infecties. Voor alles nam hij medicijnen, en ook nog eens medicijnen om bijwerkingen te compenseren. Dat moet anders kunnen, dacht ik.’

De essentie Rejuvenate Biomed haalt 15,7 miljoen euro vers kapitaal op. Dat brengt het totaal op bijna 20 miljoen euro. Het Zwitserse Rejuveron Life Sciences wordt meerderheidsaandeelhouder.

Rejuvenate combineert oude, bestaande medicijnen in één pil om het algemene verouderingsproces van lichaamscellen af te remmen en zo de start van ouderdomsziektes uit te stellen.

Het heeft een eerste product klaar om de komende jaren op mensen te testen.

Het veld van 'verjongingsmedicijnen' groeit snel, met onder meer Jeff Bezos die in de VS investeert.

Mechanismes van veroudering

Met Rejuvenate speurt ze wetenschappelijke databases af. Op zoek naar bestaande medicijnen waarvoor signalen zijn dat ze op een of andere manier ook een impact hebben op de algemene verouderingsmechanismes die alle cellen in ons lichaam treffen.

Tal van zaken kunnen mislopen in onze cellen. Wij proberen die ontregelde processen bij te sturen.

De inzichten in die mechanismes en de genen die daarbij een rol spelen, zijn de voorbije jaren beetje bij beetje blootgelegd. ‘Zo raakt met ouderdom de communicatie tussen cellen verstoord, net als de energiehuishouding in een cel, waardoor zombiecellen ontstaan die het hele systeem in de war sturen. Of cellen stapelen te veel vuiligheid op en zijn niet meer in staat die zelf op te ruimen’, zegt Beliën. ‘Tal van zaken kunnen mislopen. Wij proberen die ontregelde processen bij te sturen.’

Jeff Bezos

Rejuvenate is niet de enige in dat relatief nieuwe maar snelgroeiende domein. Het Amerikaanse Juvenescence verzamelde al ruim 200 miljoen dollar om in dat veld te investeren. Amazon-miljardair Jeff Bezos pompte een deel van zijn fortuin in een start-up die een gelijkaardig pad bewandelt.

Rejuvenate heeft een eerste middel, dat in muizen positieve resultaten heeft opgeleverd, in stelling gebracht. Het middel is een combinatie van twee medicijnen die al meer dan tien jaar op de markt zijn en die geen of minimale bijwerkingen hebben. ‘Dat laatste is belangrijk. Safety first, want we willen dit op termijn voor mensen gebruiken die nog gezond zijn’, zegt Beliën. Het patent van de twee producten is verlopen, maar de combinatie heeft een unieke werking waarvoor Rejuvenate een nieuw patent heeft aangevraagd. Welke medicijnen ze precies combineert, houdt Beliën nog geheim.

Spierverzwakking

Met de verse centen gaat Rejuvenate het middel de komende jaren op mensen testen om het effect te evalueren op sarcopenie, ofwel verlies van spiermassa en spierkracht. Die chronische aandoening treft naar schatting de helft van alle 75-plussers. ‘Opstaan van een stoel wordt lastig. Ze hebben een stok, rollator en op termijn rolstoel nodig. Minder mobiliteit betekent minder sociale contacten en uiteindelijk vereenzaming’, zegt Beliën over het belang van het onderzoek.

Ouderdom is nog niet gecatalogeerd als een ziekte. Daar bestaat bij de gezondheidsautoriteiten nog geen hokje voor.

De testen voor sarcopenie zijn maar een tussenstap, maar een noodzakelijke stap op weg naar een algemene antiverouderingstherapie. ‘We mikken in eerste instantie op een echte ziekte. Dat is - met de huidige regelgeving - de enige manier om een product goedgekeurd te krijgen. Ouderdom is nog niet gecatalogeerd als een ziekte. Daar bestaat bij de gezondheidsautoriteiten nog geen hokje voor. De regels aanpassen zal nog wel wat tijd vergen, pakweg tien of vijftien jaar’, zegt Beliën. ‘Intussen zijn we de nodige onderzoeksdata aan het verzamelen, over de impact op cellen elders in het lichaam, om onze producten later als preventief medicijn te vermarkten.’