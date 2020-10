Belgische topvrouw sluit miljardendeal voor Bayer

De Duitse farmareus Bayer neemt de Amerikaanse pionier in gentherapie AskBio over voor 4 miljard dollar. ‘Dit is niet mijn eerste miljardendeal, maar het is wel een speciale’, zegt Marianne De Backer, die als Belgisch Bayer-directielid verantwoordelijk is voor overnamedeals en partnerschappen.

Met de overname gooit Bayer zich in gentherapie, een domein in de geneeskunde dat in volle opmars is. ‘Het is een van de grote innovaties. Het is een must om die richting uit te gaan’, zegt De Backer. De Belgische zetelt in de directie van Bayer, is verantwoordelijk voor strategie en businessdevelopment, en onderhandelde dit jaar al over 20 overnames en partnerschappen.

Gentherapie laat toe om met gerichte dna-ingrepen ziektes daadwerkelijk te genezen, in plaats van de ziekte te onderdrukken of symptomen te bestrijden.

Farmabedrijven strooien daarom met miljarden om de boot niet te missen, met als uitschieter Novartis dat zelfs 7 miljard euro over had voor Avexis. Het haalde op die manier met Zolgensma - beter bekend als het Pia-medicijn - een baanbrekende behandeling voor een zeldzame, dodelijke kinderziekte in huis.

Een slimme overname. UBS Beurshuis

De overnamesom voor AskBio kan oplopen tot 4 miljard dollar. Bayer legt meteen 2 miljard op tafel. De rest krijgen de aandeelhouders gestort als het onderzoek van AskBio progressie boekt. 'Een slimme overname', concludeert het beurshuis UBS.

Genetische reparatiekits

‘Met AskBio kopen we niet zomaar een bedrijf. We kopen het levenswerk van Jude Samulski’, zegt De Backer. Samulski is een van de pioniers in gentherapie en sleutelt al 30 jaar aan de technologie. Hij maakt daarbij gebruik van onschadelijk gemaakte virussen (AAV of adeno-associated virus in het jargon) om reparatiekits in lichaamscellen af te leveren en er ter plekke defecte of ontbrekende stukjes DNA te corrigeren.

Samulski en co-oprichtster Sheila Mikhail runnen het bedrijf, dat niet op de beurs noteert, al 20 jaar. ‘Het heeft lang geduurd, maar dat is typisch aan onze sector. Maar wat ze uiteindelijk bereikt hebben, is ongelooflijk’, zegt De Backer.

Zolgensma zou er niet gekomen zijn zonder het technologieplatform van AskBio. De behandeling die Pfizer momenteel test voor de (spier)ziekte van Duchenne komt uit de koker van het bedrijf. Hetzelfde geldt voor een therapie tegen de bloedziekte hemofilie van Takeda.

Parkinson

AskBio heeft ook drie eigen therapieën in ontwikkeling, voor de ziekte van Pompe, een genetische spierziekte, de ziekte van Parkinson en een type van hartfalen. ‘Om de spirit van AskBio te behouden, blijft het binnen Bayer opereren als een afzonderlijke business’, zegt De Backer.

Ik heb in mijn carrière al meer dan 200 deals gesloten, waaronder meerdere miljardendeals. Marianne De Backer Global Head of Strategy and Business Development Bayer

De overname is de grootste van de 20 deals die ze dit jaar al voor Bayer afhandelde. Of het ook de grootste ooit is, wil ze niet zeggen. ‘Ik heb in mijn carrière al meer dan 200 deals gesloten, ook meerdere miljardendeals’, zegt De Backer. Tijdens haar periode bij Johnson & Johnson maakte ze in Silicon Valley grote naam als dealmaker. Ze werd ook verkozen tot ‘meest invloedrijke business woman’ in de Bay Area.

‘Maar deze deal vind ik persoonlijk uniek, omdat de medische nood zo groot is. Er zijn veel ziektes met genetische oorzaken die niet op een andere manier aangepakt kunnen worden. In Europa alleen zijn er 25 miljoen patiënten per jaar, waarvan de helft kinderen, met een ziekte waar het probleem bij één defect gen zit’, zegt ze.

'De CEO van AskBio is ook een vrouw, wat de onderhandelingen speciaal maakte', voegt De Backer toe.

Zes weken

De Backer, moleculair bioloog van opleiding, begon haar carrière als laborant bij Janssen Pharmaceutica in Beerse om 28 jaar lang door te groeien in de moedergroep J&J.

Vorig jaar verhuisde ze naar Bayer, om elders innovatie - ‘het levensbloed in onze sector’- te spotten en in huis te halen. ‘Je kan niet alles alleen. De snelheid van innovatie is zo groot. We hebben duidelijke lijnen uitgezet waar we willen groeien: gentherapie, bepaalde gebieden in oncologie en digitale geneeskunde. En de hele aanpak is veranderd, zodat we snel kunnen schakelen. Dat is cruciaal. Mensen die een biotechbedrijf runnen hebben geen jaar de tijd om met big pharma te onderhandelen. De eerste call met de CEO van Askbio was pas op 11 juli. En tussen ons eerste bod en de ondertekening zaten amper zes weken. Dat is snel’, zegt De Backer.

België staat uitteraard ook op mijn radar. We zijn op zoek naar de beste wetenschap in de wereld. Waar we die precies vinden, is totaal onbelangrijk Marianne De Backer Global Head of Strategy and Business Development Bayer

Of ook België op haar radar staat voor toekomstige deals? ‘Uiteraard. We zijn op zoek naar de beste wetenschap in de wereld. Waar we die precies vinden, is totaal onbelangrijk. Als Belgische heb ik natuurlijk een goed inzicht op wat leeft in het land, maar ik kan nu niet speculeren over toekomstige prooien.’