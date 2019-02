Belgische wetenschapsters trekken de aandacht van Forbes

Het Amerikaanse magazine Forbes promoot de wetenschapsters Hannelore Bové van UHasselt en Angelique Van Ombergen van Universiteit Antwerpen als twee van de beloftevolste Europeanen onder 30 jaar.

Hannelore Bové (28) en Angelique Van Ombergen (29) krijgen een plek in de prestigieuze Europese '30 under 30'-lijst in de categorie Science & Healthcare. Daarin verzamelt Forbes de 30 beloftevolste mensen jonger dan 30 jaar in dat vakgebied.

De UHasselt-onderzoekster Hannelore Bové werkte een techniek uit op basis van een laserstraal, waardoor toxische roetdeeltjes in een staaltje urine of bloed zichtbaar worden. Dankzij de techniek is het mogelijk in kaart te brengen hoeveel iemand is blootgesteld aan roet. En dus aan vervuiling. 'Zo kunnen we inzicht krijgen in welke mate ons lichaam vervuiling opneemt en wat de effecten ervan zijn op onze gezondheid', legt Bové uit.

We beschikken in ons labo in Hasselt over een speciale laser, die ultra korte maar krachtige stralen kan uitsturen. Per toeval zagen we iets geks toen we die laser op een urine-staal afschoten. Hannelore Bové wetenschapster UHasselt

Ze sleepte de jongste maanden al heel wat nominaties en prijzen in de wacht. Zo nam het wetenschappelijke magazine New Scientist haar vorig jaar op in de top vijf van grootste wetenschapstalenten van 2018. In een interview met dat magazine gaf ze toe dat ze haar techniek toevallig ontdekte. ‘Het was serendipity. We beschikken in ons labo in Hasselt over een speciale laser, die ultrakorte maar krachtige stralen kan uitsturen. Per toeval zagen we iets geks toen we die laser op een urinestaal afschoten.'

‘Minuscule deeltjes in de urine begonnen op te lichten. Al gauw ontdekten we dat het roetdeeltjes betrof', zei Bové aan New Scientist. 'Die zijn zó zwart dat ze veel licht absorberen en zodoende met het blote oog zichtbaar worden. We realiseerden ons dat we een efficiënte methode hadden ontdekt om roetdeeltjes te meten.'

Kinderen

Tot zover konden alleen filters in de lucht uitmaken of er vervuiling was door roet. Maar hoe dat een impact had op een persoon, was niet geweten. Bové heeft haar techniek intussen op honderden kinderen getest. De roetwaarden bij kinderen die in Brussel woonden, bleken veel hoger dan bij de kinderen die op het platteland leven.

Astronauten

Angelique Van Ombergen van de Universiteit Antwerpen focust haar onderzoek op de hersenplasticiteit van astronauten en van patiënten die last hebben van duizeligheid en evenwichtsstoornissen, in het medisch jargon bekend als vestibulaire patiënten. Zo simuleerde ze eerder een missie naar Mars om te bekijken hoe ons denkvermogen evolueert in de tijd.

De jonge wetenschapster werkt samen met het European Space Agency (ESA), waar ze al de prijs ontving van Young Researcher Award.