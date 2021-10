Beloftevolle resultaten voor Covid-19-behandeling van AstraZeneca

Uit een laatstefasestudie blijkt dat de behandeling van het Britse farmabedrijf het risico op overlijden of zware ziekte met de helft vermindert bij mensen met een milde tot matige vorm van Covid-19.

De behandeling vermindert het risico op het ontwikkelen van een zware vorm van Covid-19 of een overlijden met 50 procent bij niet-gehospitaliseerde patiënten met een milde tot matige vorm van Covid-19 die zeven dagen of minder ziektesymptomen vertoonden. Dat was het hoofddoel van de studie.

De AstraZeneca-behandeling, een cocktail van twee antistoffen die via een intramusculaire injectie wordt toegediend, is de eerste in zijn soort die zowel beloftevol is als preventief medicijn als als behandeling voor Covid-19. Ze is ontworpen om mensen te beschermen bij wie de immuunrespons op vaccins niet sterk genoeg is.

'Omdat er wereldwijd ernstige Covid-19-besmettingen blijven opduiken, is er een significante nood aan nieuwe therapieën die kwetsbare groepen kunnen beschermen tegen Covid-19 en de progressie kunnen stoppen naar een ernstige ziekte', zegt Hugh Montgomery, de hoofdonderzoeker van de klinische studie.

AstraZeneca heeft al een tijdje een coronavaccin op de markt, dat wereldwijd toegediend wordt, en vroeg de Amerikaanse regulatoren vorige week al om een goedkeuring voor noodgebruik van zijn experimentele antistoffencocktail als een preventieve therapie.

Tegelijkertijd laat het farmabedrijf weten dat het data van verschillende studies met de kandidaat-behandeling indient bij gezondheidsautoriteiten wereldwijd.

Een vroege interventie met de behandeling kan de progressie tot een zware ziekte significant verminderen, met een bescherming van meer dan zes maanden. Mene Pangalos Executive vice president AstraZeneca

De experimentele behandeling bevat concreet een cocktail van twee antistoffen die in het labo werden aangemaakt om het virus maandenlang aan de ketting te leggen in het lichaam in het geval van een infectie met het coronavirus.

'Een vroege interventie met de behandeling kan de progressie tot een zware ziekte significant verminderen, met een bescherming van meer dan zes maanden', preciseert Mene Pangalos, executive vice president van AstraZeneca, in het communiqué.

Snelle toediening na infectie

'Terwijl je lichaam na de toediening van een coronavaccin zelf veel verschillende antistoffen aanmaakt om ten strijde te trekken tegen het coronavirus, werkt de cocktail van AstraZeneca via twee doelgerichte antistoffen die maken dat het steekseleiwit van het coronavirus zich niet kan vasthechten aan de lichaamscellen en het virus zich dus niet kan vermenigvuldigen', legt de Leuvense viroloog Johan Neyts (Rega Instituut) uit.

'Zo'n cocktail werkt het best als je die zo snel mogelijk na het oplopen van een infectie met het coronavirus toedient', zegt Neyts. 'Omdat je dan in een vroeg stadium kan ingrijpen zolang het virus zich nog aan het vermenigvuldigen is. Eens je met een coronabesmetting gehospitaliseerd wordt, is het veelal al te laat om nog zo'n behandeling op te starten.'

90 procent van de 903 deelnemers aan de fase-3-studie, die plaatsvond in 13 landen, liepen volgens AstraZeneca een hoog risico op een ernstige vorm van Covid-19, onder wie ook deelnemers met onderliggende aandoeningen.