Beste jaarstart ooit voor Belgische groeiers

Jonge tech- en biotechbedrijven halen in eerste drie maanden meer dan kwart miljard euro op bij investeerders

De financiering van Belgische groeibedrijven scheert hoge toppen. In het eerste kwartaal van dit jaar haalden ze 268 miljoen euro op. Dat is 13 procent meer dan begin 2020 en de beste jaarstart ooit. Dat geld werd opgehaald via 41 kapitaalrondes, waarin almaar vaker grote Amerikaanse investeerders opduiken.

De essentie De jonge Belgische tech- en biotechbedrijven haalden in het eerste kwartaal 268 miljoen euro op.

Dat is 13 procent meer dan begin 2020 en de beste jaarstart ooit.

De grootste kapitaalronde van het jaar staat voorlopig op naam van het Gentse biotechbedrijf Agomab, dat 62 miljoen euro ophaalde.

Het tweede kwartaal is stevig gestart. De teller staat na één week al op 33 miljoen euro.

Daarmee wordt de lijn van de voorgaande jaren doorgetrokken. Vorig jaar haalden jonge, niet-genoteerde biotech- en techbedrijven bijna 1 miljard euro op. Dat was - ondanks de coronacrisis - het vierde jaarrecord op rij.

Het Luikse biotechbedrijf Imcyse staat begin 2021, net als in het tweede kwartaal van 2019, bij de grootste kapitaaloperaties. Het haalde in februari ruim 21 miljoen euro op bij de farmareus Pfizer en bestaande aandeelhouders. Daartussen zitten de KU Leuven en publieke investeerders.

Oqton, een techbedrijf dat een soort ‘autotext voor bedrijven’ ontwikkelde, deed nog beter met een kapitaalronde van 33 miljoen. Maar de palm van de grootste ronde gaat naar Agomab. Het Gentse biotechbedrijf kreeg 62 miljoen op de bankrekening om medicijnen die beschadigd menselijk weefsel herstellen, verder te ontwikkelen. ‘Als we in ons opzet slagen, kunnen we een verschuiving in het veld van regeneratieve geneeskunde teweegbrengen. Dat is wat investeerders zo enthousiast maakt’, zei CEO Tim Knotnerus naar aanleiding van de operatie.

Er kwamen toen voor het eerst grote Amerikaanse investeerders aan boord. Een illustratie van een fenomeen dat de jongste jaren aan belang wint: steeds meer durfkapitalisten uit Silicon Valley of uit de Amerikaanse biotechmekka’s steken met hun rijkelijk gevulde zakken de grote plas over om geld in Europese bedrijven te stoppen. Dat leidt tot grotere kapitaaloperaties en hogere waarderingen.

Het eerste kwartaal van 2021 is het op twee na beste ooit, na het tweede trimester van 2020 en dat van 2019. Die laatste twee waren uitzonderlijk, met een opgehaald bedrag van respectievelijk 376 miljoen en 320 miljoen euro. Vorig jaar stuwden omvangrijke rondes van Iteos Therapeutics en de dataspecialist Collibra het bedrag over het tweede kwartaal fors omhoog - ze haalden respectievelijk 114 en 103 miljoen op. Het jaar voordien was het hoge kwartaalcijfer vooral te danken aan de kapitaalinzameling van het softwarebedrijf Showpad (61 miljoen euro) en van een reeks biotechbedrijven, waaronder Imcyse.