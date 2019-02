Beursgang in mineur voor Sequana Medical

Het medtechbedrijf vond nauwelijks nieuwe investeerders. Het gros van de nieuwe aandelen wordt gekocht door de bestaande aandeelhouders.

Het Zwitsers-Belgische medtechbedrijf lanceerde eind januari zijn beursgang op Euronext Brussel. Het bedrijf gaf nieuwe aandelen uit tegen 8,50 à 9 euro per stuk en mikte op een bruto-opbrengst van 27,5 à 38,5 miljoen euro.

Sequana meldt nu dat de minimumdrempel bereikt is. Er zijn kopers voor de 3,23 miljoen aandelen uit het basisaanbod, maar enkel tegen 8,5 euro per aandeel, aan de onderkant van de prijsvork. En van die 27,5 miljoen euro komt een groot deel van enkele bestaande aandeelhouders. Die hebben zich geëngageerd om voor 20,5 miljoen euro in te tekenen op de operatie.

Lees: er hebben weinig nieuwe beleggers aandelen gekocht. Het doet denken aan de moeilijke beursintroductie van de vastgoedgroep VGP eind 2007. Ook toen kwam het gros van het verse geld van de bestaande aandeelhouders.

Afhankelijk van het succes van de beursgang moet Sequana 4 à 7 miljoen euro van de inkomsten van de operatie afstaan aan de begeleidende banken, advocaten, enzovoort.

Pomp

Sequana ontwikkelde een implantaat - een pompje - om de levenskwaliteit van patiënten met levercirrose te verhogen. Het heeft in Europa intussen al een paar honderden van zijn pompjes verkocht, maar is nog steeds verlieslatend. Een ander implantaat voor hartpatiënten is in de maak.

Het management gaat met de verse centen onder andere de commerciële uitrol in Europa en (vooral) bijkomend onderzoek in de VS financieren. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA gaf de technologie van Sequana eerder deze week nog de status van 'doorbraakinstrument'. De opstart van een Amerikaanse studie is voorzien voor de tweede helft van dit jaar. Die zal zowat 11 miljoen euro kosten.