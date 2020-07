Beursgang waardeert biotechparel Iteos op half miljard

Iteos Therapeutics trekt tegen een prijsvork van 16 à 18 dollar per aandeel naar de beurs. De operatie waardeert de Waalse biotechparel op 572 miljoen dollar (499 miljoen euro).

Het Waalse bedrijf, dat ook een belangrijke poot heeft in de Amerikaanse stad Boston, krijgt als beursticker ITOS. De banken JPMorgan, SVB Leerink en Piper Sandler begeleiden de operatie . Er is geen Belgische partij betrokken. Sowieso kunnen Belgische beleggers niet inschrijven op een buitenlandse beursintroductie.

Onderzoek

Iteos gaat de opbrengst van de operatie gebruiken om zijn onderzoek te financieren. Het is een van de vele bedrijven die een doorbraak hopen te forceren in immunotherapie om kanker te lijf te gaan.

Immunotherapie is een verzamelnaam van manieren om het immuunsysteem een boost te geven en zo tumorcellen sneller en beter te vernietigen. Iteos heeft twee belangrijke potentiële medicijnen. Een van beide, een product dat zich richt op uitbehandelde kankerpatiënten met tumoren, gaf al bemoedigende eerste resultaten bij patiënten.

Vers kapitaal

De beursgang van Iteos volgt kort op een kapitaalronde van 125 miljoen dollar in april, voornamelijk bij Amerikaanse investeerders. Dat is dit jaar voorlopig de grootste kapitaalronde van een niet-genoteerd groeibedrijf in ons land.