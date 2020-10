Beurswaakhond wil nieuwscascade in biotechsector stroomlijnen

De FSMA komt met een rist richtlijnen voor biotechbedrijven om hun financiële communicatie te verbeteren. 'Zeker jonge beursbedrijven kunnen de neiging hebben erg vaak en optimistisch te communiceren, wat het risico op marktmisleiding verhoogt.'

If you don't have cashflow, make sure you have newsflow. Het is een wetmatigheid in de biotechsector. Geen enkele sector teert in zulke grote mate op krantenkoppen als de ontwikkeling van medicijnen. Met de uitbraak van de pandemie volstond het woord 'corona' in een persbericht om de koers de hoogte in te jagen. Treffende voorbeelden zijn de Amerikaanse biotechvedettes Moderna en Vaxart , wier beurswaarde respectievelijk vervijf- en vervijftienvoudigde na het bericht dat ze aan een covidvaccin werken. Ook dichter bij huis zijn er voorbeelden. Mithra kreeg een boost eind mei nadat het een onderzoek aangekondigd had om een vrouwelijk hormoon in te zetten als wapen tegen het coronavirus, maar viel sindsdien fors terug.

De FSMA reikt bedrijven, zeker die die aan het begin van hun beurscarrière staan, een reeks handvatten aan om hun financiële communicatie te verbeteren. 'Jonge biotechbedrijven op de beurs voeren nog al te vaak een private retoriek', zegt voorzitter Jean-Paul Servais. 'Ze zitten in de mindset van 'ons bedrijf en product zijn fantastisch en niemand kan ons stoppen'. Maar een keer ze op de beurs noteren is een meer gematigde houding aan de orde, meer in de trant van 'ons product en bedrijf hebben potentieel, maar de weg naar succes kan lang en risicovol zijn'.'

Voorkennis

'Vaak is het een grote uitdaging voor biotechbedrijven om uit te maken wat ze wel of niet moeten communiceren en wanneer ze dat doen', zegt Andy Lardon, econoom bij de FSMA die meewerkte aan de richtlijnen. Het 30 pagina's tellende document kwalificeert een aantal onderwerpen als mogelijke voorkennis, waarvoor een snelle en duidelijke marktcommunicatie vereist is (zie box).

Voorkennis in biotechsector Kan volgens de FSMA betrekking hebben op volgende aspecten: de resultaten over werkzaamheid en veiligheid van een middel

de vooruitgang bij het werven van proefpersonen

de beslissing een klinische proef stop te zetten

de beslissingen over commercialiseringsvergunningen

het aangaan of beëindigen van een partnerschap

De lijst is niet exhaustief. 'Niet elke negatieve vaststelling over bijwerkingen is per definitie voorkennis', zegt Lardon. 'Je hoeft als biotechbedrijf niet over elke kleine tussenstap te communiceren. Maar als die vaststelling ingaat tegen de verwachtingen, is communicatie wel nodig. We willen bedrijven vooral helpen de afweging te maken of een bepaald nieuwsfeit een materiële impact heeft op het verwachte inkomstenpotentieel en de timing van vergunning voor een bepaald middel.'

'Deze richtlijnen zijn een goede eerste stap in het creëren van een kader', reageert biotechspecialist Jan De Kerpel, managing director life sciences en healthcare van de zakenbank Kempen & co. 'De materie in de biotech is vaak zo gesofisticeerd en complex dat juiste berichtgeving van levensbelang is.' Ondanks de oproep van de FSMA om heldere taal te gebruiken, hoedt de analist zich voor te grote verkleutering. Argenx communiceert zeer technisch maar heeft een sterke internationale reputatie wat betreft de correctheid van de berichtgeving. 'Het is aan de media en de communicatieverantwoordelijken om die berichten in mensentaal te vertalen', aldus De Kerpel.

Wereldprimeur

Volgens de FSMA is dit het eerste document wereldwijd waarin een toezichthouder zich specifiek op de communicatie van de biotechsector richt. Het hoeft niet te verrassen dat de FSMA het voortouw neemt vanwege de sterke positie van de biotechsector in België. Met een weging van 73 procent is Brussel het zwaargewicht in de schare biotechbedrijven die noteren op de platformen van Euronext en samen 30 miljard euro aan beurswaarde wegdragen. De sector wint ook nog altijd fors aan belang bij kleine beleggers. 'We zagen hun activiteit in de sector in de nasleep van het coronavirus verdubbelen, voornamelijk aan de koopzijde', zegt Servais. 'Niet zelden baseren kleine beleggers hun investeringsbeslissing louter en alleen op één krantenkop'.

Tegelijk roept de FSMA bedrijven op de markt niet met persberichten te overspoelen. 'Het feit dat de patiëntenwerving naar plan verloopt of de aankondiging van presentaties op medische conferenties zijn doorgaans geen cruciale informatie', zegt Lardon. 'Het klopt dat bedrijven soms zeer gretig communiceren', beaamt De Kerpel. 'Vooral bedrijven in een prille ontwikkelingsfase proberen zo hun koers te ondersteunen.' Galapagos stuurde vroeger wekelijks berichten uit. Naarmate het meer matuur werd, daalde het tempo.

De FSMA wil geen namen noemen, maar er zijn voorbeelden van bedrijven wier onderzoek over de hele lijn blijkt te falen maar toch de indruk wekken dat het een succes was. 'Dan spreek je echt van misleiding en zijn er gevolgen', klinkt het.