Big farma begint nieuwe jaar met monsterdeal

De Amerikaanse farmareus Bristol-Myers Squibb legt omgerekend meer dan 65 miljard euro op tafel om zijn land- en sectorgenoot Celgene binnen te halen.

Door die monsterdeal ontstaat een farmagigant die vooral sterk staat in de productie van kankermedicijnen en geneesmiddelen tegen hartziekten en vaataandoeningen. Liefst negen geneesmiddelen van Bristol-Myers Squibb en Celgene leveren een omzet van meer dan 1 miljard dollar op.

65 miljard Stevig prijskaartje Bristol-Myers Squibb betaalt 65 miljard euro voor Celgene.

Door Celgene over te nemen legt Bristol-Myers Squibb de hand op Revlimid, een van de best verkopende geneesmiddelen tegen bloedkanker, die goed is voor 60 procent van de omzet. Om minder afhankelijk te zijn van Revlimid, waarvan het patent over drie jaar vervalt, nam Celgene begin vorig jaar al Juno Therapeutics over. Dat biotechbedrijf probeert bloedkanker te behandelen via immuuntherapie, waarbij kankercellen worden bestreden door het immuunsysteem van de patiënt zelf.

Immuuntherapie

Met zijn middel Opdivo geldt Bristol-Myers Squibb als een van de pioniers in de bestrijding van onder andere huid- en longkanker via immuuntherapie. Maar de voorbije jaren werd de groep in die zeer beloftevolle markt voor immuuntherapie overklast door het Amerikaanse Merck. Een probleem, want Opdivo vertegenwoordigt ongeveer een kwart van de omzet.

Nog meer overnames op komst?

Bristol-Myers Squibb, dat zijn aandelenkoers vorig jaar met 15 procent zag teruvallen, stond dan ook onder druk om zijn geneesmiddelenportefeuille te diversifiëren. Het verklaart waarom de groep bereid was een premie van 53 procent te betalen boven op de beurswaarde van Celgene. Die Amerikaanse biotechgroep heeft er ook een belabberd beursjaar op zitten. Beleggers bleven zich zorgen maken dat Celgene niet tijdig een opvolger voor zijn kankermedicijn Revimid zou vinden. Ze stuurden het aandeel vorig jaar 41 procent lager.