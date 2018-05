Bijna 4.500 pakjes met illegale medicijnen ontdekt

In ons land zijn vorig jaar meer dan twaalf pakjes per dag met illegale of nagemaakte medicijnen onderschept. De controleurs vragen de hormonencel in te schakelen om het probleem aan te pakken.

De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het al langer ‘de stille epidemie’: elk jaar sterven wereldwijd 700.000 mensen aan nagemaakte medicijnen, onder hen ook tienduizenden kinderen. In armere landen zou zelfs al een op de tien medicijnen namaak zijn.

Het aantal inbeslaggenomen zendingen stijgt, ook dankzij ons versterkt optreden. Ann Eeckhout Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Ook in België rukt het probleem op. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) nam vorig jaar 4.472 postpakketjes in beslag. Dat zijn meer dan twaalf pakjes per dag. Daarin zaten allerlei illegale of nagemaakte geneesmiddelen die vanuit andere landen werden verzonden.

In veel gevallen zaten in de onderschepte pakjes kleine hoeveelheden die Belgen voor eigen gebruik hadden besteld op het internet. Sommige pakken waren groter en leidden tot grotere (gerechtelijke) onderzoeken.

Erectiestoornissen

‘Het gaat om producten tegen erectiestoornissen, zoals Sildenafil en geneesmiddelen van dezelfde klasse, geneesmiddelen om te vermageren, zoals Sibutramine, psychotrope stoffen (benzodiazepines en antidepressiva), huidbleekmiddelen (corticosteroïden), anabolica en hormonale producten’, vertelt FAGG-woordvoerster Ann Eeckhout.

17.400 Inbeslagnames Het geneesmiddelenagentschap nam de voorbije vier jaar bijna 17.400 zendingen met illegale en nagemaakte medicijnen in beslag.

‘Het aantal inbeslaggenomen zendingen stijgt, mee dankzij ons versterkt optreden’, stelt de woordvoerster. Terwijl in 2012 nog maar 1.027 zendingen werden onderschept, steeg dat in 2014 naar 3.781 en in 2016 al tot 4.850. In totaal heeft het speciale onderzoeksteam van het geneesmiddelenagentschap de voorbije vier jaar bijna 17.400 zendingen met illegale en nagemaakte medicijnen in beslag genomen.

Uitbreiden

Om het probleem beter aan te pakken, vragen de controleurs aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de bevoegdheden van de hormonencel uit te breiden. Die zou naast de strijd tegen hormonen ook de acties tegen alle ‘medische hulpmiddelen en andere geneesmiddelen’ moeten coördineren. De hormonencel zou dan omgedoopt worden tot Pharma- en Foodcrime Platform. Geens bevestigt dat hij het voorstel bespreekt in de regering.

Ons land moet voldoende middelen inzetten in de strijd tegen namaakmedicijnen om te voldoen aan de Medicrime-conventie, die de Raad van Europa zes jaar geleden heeft goedgekeurd.

De speciale onderzoekseenheid van het FAGG voerde vorig jaar 547 administratieve en gerechtelijke onderzoeken naar criminaliteit in de farmaceutische branche in het algemeen, blijkt uit cijfers die MR-Kamerlid Kattrin Jadin kreeg van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Douane

Om de trafiek met illegale en nagemaakte medicijnen bloot te leggen werkt het FAGG nauw samen met de douane, die het agentschap meteen verwittigt als aan de grens een pakje wordt ontdekt met medicijnen. Als de politie op illegale geneesmiddelen botst, levert het FAGG bijstand. Onder leiding van Interpol neemt het FAGG ook deel aan internationale acties tegen namaakmedicijnen. In september zijn bij zo’n Pangea-actie nog 8.547 zendingen gecontroleerd in ons land. Daarbij zijn 336 verdachte pakjes geblokkeerd, waarvan het FAGG er uiteindelijk 136 in beslag nam.

Het FAGG en de andere agentschappen in de Europese Unie waarschuwen elkaar als ergens namaakmedicijnen worden ontdekt. Dat gebeurt via een rapid alert system, waarna de agentschappen ook het farmaceutische circuit kunnen waarschuwen.