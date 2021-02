Bill Gates geeft boost aan coronavaccin van Belg in Boston

Luk Vandenberghe, een specialist in gentechnologie in Boston, krijgt 2 miljoen dollar van Microsoft-stichter Bill Gates voor de ontwikkeling van zijn één-dosis-vaccin dat lang op kamertemperatuur kan worden bewaard. 'Dit creëert een sneeuwbaleffect.'

We checken het nog eens, maar het is wel degelijk 5 uur 's ochtends in Boston wanneer we Luk Vanderberghe bereiken voor een Zoom-gesprek.

'Ah, ik werk al een jaar 15 uur per dag, zeven op zeven', lacht de specialist in gentechnologie die er het Grousbeck Gene Therapy Center leidt, verbonden aan de Harvard Medical School.

Het typeert de gedrevenheid van Vandenberghe, die eerder mee aan de basis lag van de technologie achter de Novartis-gentherapie Zolgensma, in onze contreien bekend als het medicijn dat baby Pia uit Wilrijk nodig had.

Met gelijkaardige technologie - een onschuldig virus smokkelt een gen in de lichaamscellen om antilichamen aan te maken die kenmerkend zijn voor het coronavirus -, maar met een schijntje van de middelen waarover big pharma beschikt, sleutelt de Belgische academicus sinds januari 2020 aan een kandidaat-coronavaccin.

'Wij ontwikkelen een zogenaamd 'tweede golf'-vaccin, dat weliswaar een stuk trager is dan de al goedgekeurde vaccins, maar straks nog een rol kan spelen. Waarom? Omdat je maar één dosis nodig hebt en omdat uit stabiliteitstesten blijkt dat je het minstens één maand op kamertemperatuur kan bewaren.'

Een vaccin dat op kamertemperatuur kan worden bewaar is cruciaal voor de vaccinaties in ontwikkelingslanden. Luk Vandenberghe Hoofd Grousbeck Gene Therapy Center

'Dat is straks cruciaal voor vaccinaties in ontwikkelingslanden, die niet over dezelfde koudeketeninfrastructuur beschikken als het Westen. Die is vereist voor de vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna. En zolang niet de hele wereld ingeënt is, kan ook een virusbrandhaard in Botswana problemen opleveren in het Westen.'

Precies omwille van die troefkaarten stopt de Bill & Melinda Gates Foundation 2 miljoen dollar in de ontwikkeling van het kandidaat-vaccin van Vandenberghe. Maar evenzeer omdat pas gepubliceerde, eerste resultaten bij muizen en apen veelbelovend zijn, al moeten onafhankelijke experts die nog bekrachtigen.

Afweergordel

'Ons kandidaat-vaccin toont een sterke tweeledige immuunrespons, zowel voor de aanmaak van neutraliserende antilichamen als voor de respons van de T-cellen, onze tweede afweergordel, zeg maar', zegt Vandenberghe, die aangeeft dat klinische testen op mensen 'in de eerste jaarhelft' zouden starten.

'We zitten wel met een halfjaar vertraging omdat het als academici nu eenmaal veel langzamer gaat om de vereiste middelen binnen te halen. Maar zolang de resultaten bevestigen dat we op de goede weg zitten, blijf ik doorgaan.'

De Belg sloot in mei vorig jaar al een pro-bonodeal met Novartis Gene Therapies, een divisie van het Zwitserse farmabedrijf die al gratis 400.000 dosissen van proefvaccins heeft geproduceerd. 'We verzamelden tot dusver al zo'n 15 miljoen dollar. Maar om de eerste fase van klinische testen tot een goed einde te brengen, hebben we nog 10 miljoen dollar nodig.'

'Ik ben er zeker van dat ons dat snel zal lukken, omdat er ver gevorderde gesprekken lopen met overheden, investeerders en grote vaccinproducenten. De investering van Gates creëert een sneeuwbaleffect. Zeker voor latere, grootschalige klinische testen en de uiteindelijke productie moeten we de krachten bundelen met een grote vaccinproducent. Novartis produceert alleen de experimentele vaccins voor de klinische testen.'

'Kunnen alle dosissen gebruiken'

Als alles meezit, schat Vandenberghe dat zijn coronavaccin er binnen een jaar kan zijn. 'Nee, dat is niet veel te laat', zegt hij. 'Alleen al het komende anderhalf jaar, en allicht nog langer, zullen we wereldwijd alle mogelijke dosissen kunnen gebruiken.'