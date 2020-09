Bill Gates pompt extra geld in Waalse vaccinspecialist

De Amerikaanse miljardair-filantroop Bill Gates investeert met een van zijn fondsen 15 miljoen euro in het Waalse Univercells, een biotechbedrijf dat een miniatuurfabriek ontwikkelde die toelaat op grote schaal vaccins te produceren tegen beperkte kosten. De oprichter van Microsoft investeert voor de vierde keer in het bedrijf uit Gosselies bij Charleroi. Hij legde vier jaar geleden voor het eerst geld op tafel.

De federale en de Waalse regering pompen enkele miljoenen in Univercells. Ook tientallen ondernemers en particulieren doen hun duit in het zakje.

Univercells wil geen commentaar geven op de kapitaalronde, de op een na grootste van een Belgisch biotech- of medtechbedrijf dit jaar. Dat heeft er allicht mee te maken dat die nog niet volledig is afgesloten en dat wellicht nog andere investeerders aan boord komen.

De opbrengst wordt geïnvesteerd in het assembleren van productielijnen voor vaccins, onder meer tegen het coronavirus. Univercells ontwikkelde de voorbije jaren een productielijn voor een poliovaccin. Ook voor rodehond, hondsdolheid en de mazelen zitten er productielijnen in de pijplijn.

Tientallen banen

Univercells is een van de bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een covidvaccin. Het kondigde in het voorjaar een strategische samenwerking aan met zijn Italiaanse sectorgenoot ReiThera en het Duitse Leukocare. Ze willen samen een vaccin ontwikkelen en produceren.

De productie daarvan op grote schaal door Univercells en zijn filiaal Exothera zal tientallen banen scheppen. Dankzij hun rol in het onderzoek naar en de productie van kandidaat-coronavaccins scheppen vier spelers dit jaar 300 banen op het BioPark in Gosselies . Daar huizen ruim 80 bedrijven en onderzoekscentra in biofarma.

Nadat Bill Gates in 2008 zijn job als Microsoft-baas had opgegeven, werd hij filantroop en durfkapitalist. Zijn stichting doneert jaarlijks enkele miljarden aan projecten die de ongelijkheid in de wereld willen wegwerken en de gezondheidszorg toegankelijker maken. Tegelijk investeert hij in bedrijven, via het Global Health Investment Fund (GHIF) en Adjuvant Capital.