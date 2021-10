Bill & Melinda Gates steunen Gentse schimmelbehandeling

Met de steun van de stichting van ex-echtpaar Bill & Melinda Gates mag het Gentse Biotalys op zoek naar een nieuwe natuurlijke schimmelbestrijding voor gewassen. Het beursgenoteerde bedrijf krijgt over de komende vier jaar 5,98 miljoen dollar (5,14 miljoen euro) aan subsidies om een behandeling te zoeken tegen Cercospora canescens. Dat is schimmel die de bladvlekkenziekte veroorzaakt bij boongewassen.

Biotalys zal met het geld een nieuwe 'biofungicide' ontwikkelen om de ziekte te bestrijden bij cowpeas of black eyed peas. Dat gewas biedt miljoenen voornamelijk Afrikaanse boeren, waaronder veel vrouwen, een betaalbare bron van eiwitten.

Gewassen beschermen op een manier die gezond is voor de telers én de grond, heeft geweldige economische en sociale voordelen die niet bereikt worden met chemische pesticides.

'We zijn verrukt met deze steun uit de Gates Foundation die ons toelaat onze kennis en technologie in te zetten voor miljoenen kleine telers wereldwijd', zegt CEO Patrice Sellès. 'Gewassen beschermen op een manier die gezond is voor de telers en die de grond niet aantast, heeft geweldige economische en sociale voordelen die niet bereikt worden met chemische pesticides'.