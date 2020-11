'Binnen tien dagen eerste vaccinaties in Groot-Brittannië'

De reden daarvoor is de samenstelling van het Pfizer/BioNTech-vaccin. De mRNA-techniek waarop het vaccin is gebaseerd, is heel gevoelig. Het vaccin mag daarom niet veel verplaatst worden, waardoor verdeling over woon-zorgcentra lastig is. Volgens de NHS mag het vaccin niet meer dan vier keer getransporteerd worden, anders dreigt het niet meer effectief te zijn.

'Er is ons verteld dat we het vaccin tegen 7 december mogen verwachten en we die week al onze medewerkers kunnen inenten', zegt een ziekenhuisdirecteur aan The Guardian. 'Het gaat om het Pfizer-vaccin, dus we moeten het binnen de vijf dagen gebruiken omdat het maar zo lang overleeft in de koelkast.'