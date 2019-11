Binnenkort geeft slikbare sensor u voedingsadvies

Binnen een jaar of vijf slikken we een sensor die aangeeft welke voedingsstoffen ons lichaam opneemt uit eten. Dat zal persoonlijk voedingsadvies mogelijk maken. Voor wie niet wil slikken, biedt het slimme toilet soelaas.

In de sciencefictionfilm ‘Fantastic Voyage’ uit 1966 wordt een duikboot tot microscopisch kleine afmetingen gekrompen en in het lichaam van een gewonde wetenschapper geïnjecteerd om de schade aan zijn hersenen te herstellen.

Die fictie wordt binnenkort realiteit. Het Leuvense onderzoekscentrum Imec, wereldkampioen in het ‘miniaturiseren’ van technologie, werkt aan een sensor die de spijsverteringsprocessen in realtime in beeld/kaart moet brengen. ‘Die zal klein genoeg zijn om in te slikken’, zei Chris Van Hoof, vicepresident voor onderzoek bij Imec, op het Food Congress van het vakblad RetailDetail.

Slikbare of ‘ingestible’ sensoren - waar ook het vermaarde MIT aan werkt - worden een nieuwe mijlpaal voor de technologie om de gezondheid van mensen te meten, te verbeteren en ziektes te voorkomen. Het is de volgende stap na metingen aan de buitenkant van ons lichaam, via stappentellers, slimme horloges en pleisters - bijvoorbeeld voor de continue monitoring van wondheling.

De slikbare sensor moet een gepersonaliseerd, gezond voedingspatroon mogelijk maken - want wat voor u gezond is, is dat niet per se voor iemand anders. Ons huidig voedingspatroon is slecht voor de planeet en onze gezondheid. We eten te veel en vaak ongezond. Dat verhoogt het risico op gezondheidsproblemen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker.

Om te weten wat gezond eten voor een specifiek persoon is, moeten we een beter zicht krijgen op onze spijsvertering. ‘Die bestaat uit chemische en mechanische processen in de mond, maag en darmen. Pas in de dunne darm neemt het lichaam nutriënten op uit het voedsel. Het is een complex proces, dat verschilt van persoon tot persoon.’ Bij een op de vijf mensen loopt iets fout, wat een impact kan hebben op de lever, de longen en de mentale en cardiovasculaire fitheid. ‘De sensor zal vertellen hoeveel en welke voedingsstoffen je lichaam opneemt. Dat maakt de weg vrij voor persoonlijk voedingsadvies.’

Volgend jaar plannen we de eerste tests. Het wordt een ‘labo op pil’ van 4 op 10 millimeter, zonder batterij en boordevol chips en sensoren. Chris Van Hoof Vicepresident onderzoek bij Imec

Op advies dat autonoom tot stand komt, is het nog tien tot vijftien jaar wachten, schat Van Hoof. Maar binnen drie tot vijf jaar verwacht de ingenieur een ‘labo op pil’ van 4 op 10 millimeter - zonder batterij en boordevol chips en sensoren - dat data voortbrengt die een professional zal interpreteren.

‘Volgend jaar plannen we de eerste tests. In eerste instantie zal de sensor de gastro-enteroloog een schat aan informatie geven voor een nauwkeurige diagnose van spijsverteringsproblemen.’ Zodra het product op grote schaal wordt verdeeld, is een kostprijs van minder dan 1 euro mogelijk, zegt Van Hoof, die ook algemeen directeur van OnePlanet Research Center is. Dat richtte Imec op met onder andere de Nederlandse Radboud University om met nano- en digitale technologie in te zetten op duurzame en gezonde voeding.