BioNTech verwacht flink meer omzet dankzij coronavaccin

Het coronavaccin is goed op weg het best verkopende medicijn aller tijden te worden. De levering is uitgebreid naar meer dan honderd landen en regio's, zei BioNTech-topman Ugur Sahin in een verklaring bij het halfjaarrapport. Pfizer gaf eerder aan dit jaar 33,5 miljard dollar (28,8 miljard euro) aan opbrengsten te verwachten. Dat geld wordt verdeeld tussen de partners. BioNTech heeft daarnaast nog wat inkomsten uit directe verkoop.