Biobest breidt uit in Turkije en Australië

De Floridienne-dochter Biobest Group verwerft een meerderheidsbelang in het Turkse BKS en doet met Bugs for Bugs een Australische overname.

Biobest uit Westerlo, een dochter van het beursgenoteerd Floridienne , dat hommels en andere insecten inzet voor bestuiving en de biologische bestrijding van ziektes en plagen in de tuinbouw, verwierf een belang van 75 procent in het Turkse BKS. Dat in Antalya gevestigde bedrijf produceert vangplaten en -rollen en verdeelt feromonen, zowel in Turkije als daarbuiten.

Via die transactie versterkt Biobest, aanwezig in 65 markten en dit jaar bekroond met de Vlaamse Leeuw van de Export, naar eigen zeggen zijn positie als producent van dergelijke producten die een belangrijke rol spelen bij geïntegreerde gewasbescherming. Het Kempense bedrijf, 30 jaar geleden in een garage opgericht door een veearts, is een dochter van de Waalse industriële groep Floridienne, die onder andere actief is in recycling, feestvoeding en life sciences.

Biobest kocht zijn meerderheidsbelang in het Turkse BKS via zijn Duitse dochter IVOG GmbH. De verkoper was Antilsan, een Turks bedrijf dat al sinds 1998 Biobests partner is op de Turkse markt. Hoeveel IVOG neertelde, is niet bekend.

Antilsan ondersteunde de voorbije jaren de snelle groei van BKS. 'Nu Biobest de fakkel overneemt als partner, weten we dat het bedrijf een mooie toekomst tegemoet gaat', zegt Mehmet Ali Yildirim, de topman van Antilsan, in een persbericht. Onder de vleugels van Biobest heeft BKS voortaan toegang tot een wereldwijd distributienetwerk.

Australië

Biobest pakte ook nog uit met ander nieuws. Zo neemt het Bugs for Bugs over, een belangrijke speler voor nuttige insecten en andere biocontroleproducten op de Australische markt. Daarmee zet het Kempische bedrijf zijn eerste stap bij onze tegenvoeters. 'Australië heeft een belangrijke en groeiende productie van landbouwgewassen met een hoge waarde', verklaart Jean-Marc Vandoorne, de CEO van Biobest Group, in een persbericht. 'Omwille van zijn ligging en zijn unieke biodiversiteit gelden er stringente regels die het onmogelijk maken om de Australische markt te bedienen met de invoer van natuurlijkevijandproducten.'