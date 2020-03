Biocartis-CEO: 'In Spanje en Italië is het moeilijk'

Het Mechelse diagnosticabedrijf Biocartis zegt donderdag niet zeker te zijn of het zijn in maart aangekondigde jaardoelen zal halen, wegens de impact van de Covid-19-pandemie.

'Destijds gingen we uit van een normalisatie van de business rond april, maar door de wereldwijde versnelling van het coronavirus is dat nu onzeker', zegt CEO Herman Verrelst. Verrelst ziet hoe de Covid-19-pandemie tot disruptie leidt bij zijn klanten, de Europese ziekenhuizen.

'We zien een gemengd beeld. In de Scandinavische ziekenhuizen bestelt men soms net meer zaklabo's, omdat die volautomatisch werken, waardoor meer labohanden vrijkomen voor Covid-19.'

'Maar in Italië en Spanje, die beide zwaar getroffen zijn, is het dan weer moeilijk. In Italië raakten we zelfs twee weken lang niet meer binnen in de ziekenhuizen, toen die in lockdown gingen.'