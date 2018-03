Biocartis-CEO: 'Onze ambities blijven sterk'

Volgens Biocartis-CEO Herman Verrelst zijn de doelstellingen van het biotechbedrijf Biocartis nog altijd ambitieus. 'We mikken nu wel meer op de diagnosetests voor onze minilabo's dan op de verkoop van de toestellen zelf. We willen vooral dat onze klanten de toestellen meer gaan gebruiken.'

Sommige analisten reageren ontgoocheld op de vooruitzichten die Biocartis deze morgen naar voren schoof voor 2018. Het Mechelse biotechbedrijf zal minder sterk groeien dan wat ze hadden verwacht. 'Volgens onze eigen plannen zijn onze doelstellingen nog altijd ambitieus', reageert Biocartis-CEO Herman Verrelst. 'Wat we voor de verkoop naar voren schuiven, ligt in lijn met de groei die we wensen.'

Verrelst kwam vorig jaar aan het roer bij Biocartis, in opvolging van stichter Rudi Pauwels. Hij kwam over van het Amerikaanse Agilent, waar hij in San Francisco verantwoordelijk was voor de afdeling genetica. Eerder richtte hij de Belgische bedrijven Cartagenia, Dataforce en Medicim op, die hij doorverkocht.

Biocartis gaat uit van 900 à 950 verkochtte minilabo's tegen eind dit jaar. Analisten gingen van een duizendtal. Waardoor wordt dat symbolische getal niet gehaald?

Herman Verrelst: 'We gaan meer focussen op het gebruik van onze Idylla-toestellen dan op de verkoop ervan. We willen vooral dat onze klanten onze toestellen meer inzetten. We hebben nu een goede klantenbasis in Europa en gaan die aanmoedigen om onze toestellen niet voor één diagnosetest, maar voor meerdere te gebruiken. We breiden daarvoor ons menu uit. We zijn een pak nieuwe tests aan het voorbereiden.'

U zet ook een onderzoeksteam op in de Verenigde Staten, meldde u deze morgen, boven op het verkoopteam dat daar al is.

Verrelst: 'De Verenigde Staten zijn na Europa onze tweede markt. We hebben daar een twintigtal mensen in de verkoop en er komen er tien bij voor het onderzoek. We willen dicht bij onze afnemers daar staan. We hebben een distributie-overeenkomst met Fisher Healthcare, maar we willen een deel van de verkoop zelf doen. En nu dus ook onderzoek. Dat geeft ons meer flexibiliteit om te schakelen wanneer nodig.'

U neemt daarvoor een team over van Janssen Diagnostics, dat eigenlijk al onderzoek deed voor Biocartis. Waarom denkt u het zelf beter te kunnen dan een grote speler als Janssen?

Verrelst: 'Dit was een opportuniteit voor ons. We nemen het team over van Janssen en huren de gebouwen voor twee jaar. Zo hebben we de tijd om het onderzoek te integreren in onze eigen activiteiten. We willen een versnelling hoger schakelen in ons onderzoek, efficiënter worden, meer flexibiliteit hebben, groeien ook. Een eigen team in de VS helpt ons daarbij.'

U krijgt een schuldfinancieringsfaciliteit van de Europese Investeringsbank voor het ontwikkelen van diagnosetests voor infectieziekten. Lag de focus van Biocartis niet op kankertests?

Verrelst: 'Toch wel. Net daarom krijgen we die kredietfaciliteit. Onze eigen middelen zijn voor kankertests. De kredietfaciliteit geeft ons de mogelijkheid partnerships aan te gaan in het onderzoek naar tests voor infectieziekten. We willen de risico's en de kosten niet alleen dragen. Door die faciliteit kunnen we in die partnerships betere voorwaarden afdwingen.'

U had het over een golf nieuwe diagnosetests?

Verrelst: 'Ja, voor dit jaar én voor volgend jaar. Onder meer tegen darm-, long- en borstkanker.'

Hoe staat Biocartis er financieel voor?