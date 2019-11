Biocartis bevestigt jaarprognoses

Het diagnosticabedrijf Biocartis zal dit jaar naar verwachting 325 à 350 Idylla-systemen installeren terwijl de verkoop van cartridges met 30 à 35 procent zal stijgen.

Daarmee bevestigt het management van Biocartis de (verlaagde) doelstellingen die in september werden voorgesteld.

Toen legde Biocartis de lat een pak lager dan voorheen, te wijten aan de trager dan verwachte opmars in de Verenigde Staten. De prognose voor de verkochte cartridges bijvoorbeeld werd in één ruk gehalveerd, waardoor beleggers massaal afhaakten. De aandelenkoers zakte in een mum van tijd met bijna de helft en bereikte een nieuw dieptepunt. Intussen is de beurswaarde al een beetje hersteld tot 354 miljoen euro. 'We zijn een snelgroeiend bedrijf. We gaan hard vooruit. Dan kan je al eens in een put rijden', zei topman Herman Verrelst toen.

In een kwartaalupdate meldt Biocartis nu dat het aantal geïnstalleerde Idylla-systemen tijdens het derde kwartaal verder is uitgebreid, zonder in detail te treden. Er werden 27 procent meer cartridges verkocht. 'Het voorbije kwartaal bleek een moeilijke periode', zo meldt Verrelst. 'Maar we hebben de juiste acties ondernomen om de komende jaren verder te groeien.'

In de VS gaat Biocartis momenteel door een transformatie. Een overeenkomst met het miljardenbedrijf Fisher Healthcare werd er stopgezet en Biocartis besliste er de verkoop 100 procent in eigen handen te nemen. 'De klanten zijn met succes overgezet en we hebben onze verkoopsorganisatie versterkt.' Topman Herman Verrelst is ervan overtuigd dat dat de manier is om de implementatie van Biocartis-technologie bij ziekenhuizen en laboratoria te versnellen.